Mỹ tấn công Venezuela: EU kêu gọi kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế

Ngày 3/1, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế tại Venezuela sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một cuộc tấn công quy mô lớn.



Trên mạng xã hội X, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas nhấn mạnh: "Trong mọi trường hợp, các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc phải được tôn trọng. Chúng tôi kêu gọi kiềm chế."

Quan chức này cũng tái khẳng định quan điểm của EU là cần phải "bảo đảm một quá trình chuyển tiếp hòa bình."



Tuyên bố trên được nhà ngoại giao hàng đầu của EU đưa ra sau cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.



Cùng ngày, Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng giữa Mỹ và Venezuela.



Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha kêu gọi các bên kiềm chế, giảm leo thang căng thẳng và tôn trọng luật pháp quốc tế. Bộ này nhấn mạnh Madrid sẵn sàng sử dụng các kênh ngoại giao để thúc đẩy một giải pháp hòa bình, thông qua đàm phán, cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Venezuela.

Cùng ngày, Bỉ, Italy và Đức tuyên bố sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến tại Venezuela.



Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot cho biết nước này đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác EU để theo sát tình hình tại Venezuela. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Đức cho biết cơ quan này đang duy trì liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán Đức tại Caracas và một nhóm xử lý khủng hoảng sẽ họp trong ngày 3/1 để tiếp tục thảo luận các biện pháp ứng phó.



Rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố chính thức, gọi đây là một “hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” do Mỹ tiến hành. Lệnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn lãnh thổ Venezuela, trong khi Tổng thống Mỹ Trump xác nhận về vụ tấn công cũng như việc bắt giữ Tổng thống Maduro cùng phu nhân./.

