Con đường khôi phục sản lượng dầu của Venezuela trong thập kỷ tới vẫn là ẩn số

Theo các nhà phân tích của công ty dịch vụ tài chính JPMorgan Chase & Co, Venezuela có thể tăng sản lượng dầu lên 2,5 triệu thùng/ngày trong thập kỷ tới, so với mức hiện nay là 0,8 triệu thùng/ngày.

Sản lượng dầu của Venezuela có tiềm năng đạt 1,3-1,4 triệu thùng/ngày trong vòng 2 năm nếu diễn ra cuộc chuyển giao quyền lực, dù điều này có thể gây ra cú sốc mạnh trong ngắn hạn, khiến sản lượng tạm thời giảm tới 50% do những gián đoạn tại các cơ sở khai thác của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petroleos de Venezuela SA.

Các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng sự thay đổi chế độ ở Venezuela sẽ ngay lập tức trở thành một trong những rủi ro lớn nhất đối với triển vọng nguồn cung dầu mỏ toàn cầu trong giai đoạn 2026-2027 và sau đó. Tuy nhiên, có những hoài nghi liệu các công ty dầu khí lớn có sẵn sàng đầu tư trong môi trường bất ổn hiện nay hay không.

Các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư toàn cầu RBC Capital Markets cho rằng việc dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt đối với Venezuela có thể thúc đẩy sản lượng dầu của nước này thêm vài trăm nghìn thùng mỗi ngày trong 12 tháng tới, với giả định quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, tình hình chính trị tại Venezuela vẫn rất khó đoán.

Theo nhà kinh tế trưởng của Capital Economics, Neil Shearing, về lý thuyết, Venezuela có thể một lần nữa trở thành một nhà sản xuất dầu lớn khi vẫn tuyên bố sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới.

Ngay cả khi sản lượng của nước này đạt khoảng 3 triệu thùng như một thập kỷ trước, mức này có thể chỉ làm tăng 2% nguồn cung của toàn cầu.

Các nhà phân tích nhận định giá dầu Brent trung bình có thể cao hơn 2 USD/thùng so với dự báo cơ bản là 56 USD/thùng của ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs trong năm nay nếu sản lượng dầu thô của Venezuela giảm 400.000 thùng/ngày vào cuối năm.

Ngược lại, giá dầu có thể thấp hơn 2 USD/thùng nếu sản lượng tăng lên cùng mức đó.

Goldman Sachs cho rằng cùng với sản lượng của Nga và Mỹ vượt dự báo gần đây, việc sản lượng dầu của Venezuela có khả năng tăng cao hơn trong dài hạn càng làm tăng thêm rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo giá dầu cho năm 2027 và những năm tiếp theo./.

Thị trường dầu mỏ toàn cầu sau động thái quân sự của Mỹ tại Venezuela Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, ước tính hơn 300 tỷ thùng, vượt Saudi Arabia, nhưng sản lượng khai thác thực tế lại chỉ dao động trong khoảng 800.000-1 triệu thùng/ngày.