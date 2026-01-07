Tổng thống lâm thời Venezuela bác bỏ “tác nhân bên ngoài” chi phối đất nước

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ Latinh và Caribe, ngày 6/1, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez khẳng định nước này đang được một chính phủ hợp hiến điều hành, đồng thời bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng có “tác nhân bên ngoài” chi phối Venezuela.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia VTV của Venezuela, bà Rodríguez nhấn mạnh chỉ có Chính phủ Venezuela mới có quyền quản lý, điều hành và quyết định vận mệnh đất nước.

Bà Rodríguez cũng phản hồi những tuyên bố từ phía Mỹ, nhấn mạnh rằng không ai và không nước nào có thể quyết định về số phận của bà.

Trước đó, ông Trump cảnh báo bà Delcy Rodríguez có thể phải “trả giá đắt hơn cả ông Maduro” nếu “không làm điều đúng đắn.”

Cùng ngày, phát biểu trong lễ công bố thành lập Bộ Tham mưu Nông lương nhằm ứng phó khủng hoảng lương thực do bất ổn kinh tế sau chiến dịch quân sự của Mỹ, bà Delcy Rodríguez kêu gọi người dân đoàn kết, khẳng định Venezuela đủ bản lĩnh và sức mạnh tinh thần để đối mặt với thách thức và đe dọa.

Cũng trong ngày 6/1, hàng nghìn phụ nữ ủng hộ Chính phủ Venezuela đã tuần hành tại Caracas yêu cầu trả tự do cho Tổng thống Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores.

Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello cáo buộc Mỹ “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế” và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng.

Trong lần đầu tiên xác nhận mức độ thiệt hại sau các cuộc tấn công quân sự của Mỹ, Bộ Quốc phòng Venezuela ngày 6/1 công bố danh sách 23 quân nhân, trong đó có 5 syx quan cấp tướng, đã thiệt mạng trong hoạt động quân sự của Mỹ dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân.

Cùng ngày, Tổng thống lâm thời Venezuela đã tuyên bố quốc tang kéo dài 7 ngày để tưởng niệm các quân nhân thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Mỹ cuối tuần qua.

Trước đó, Chính phủ Cuba thông báo 32 quân nhân và cảnh sát Cuba đang làm nhiệm vụ tại Venezuela cũng đã thiệt mạng, đồng thời tuyên bố quốc tang trong 2 ngày./.

Nga ủng hộ Venezuela bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia Bộ Ngoại giao Nga đã gửi lời chúc Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez thành công trong việc giải quyết những nhiệm vụ mà đất nước đang phải đối mặt.