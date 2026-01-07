Nga ủng hộ Venezuela bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/1 bày tỏ hoan nghênh những nỗ lực mà Chính phủ Venezuela đã triển khai nhằm bảo vệ chủ quyền , đồng thời tái khẳng định tình đoàn kết không lay chuyển của Nga với nhân dân và Chính phủ Venezuela.”

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi lời chúc Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez thành công trong việc giải quyết những nhiệm vụ mà đất nước đang phải đối mặt.

Bộ Ngoại giao Nga cũng bày tỏ ủng hộ việc hạ nhiệt cuộc khủng hoảng tại Venezuela, giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tôn trọng các chuẩn mực pháp lý quốc tế, trước hết là Hiến chương Liên hợp quốc.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Mỹ Latinh và Caribe phải tiếp tục là khu vực hòa bình, sự phát triển có chủ quyền của các quốc gia trong khu vực cần được bảo đảm, Venezuela phải được bảo đảm quyền tự quyết định vận mệnh của mình mà không có bất kỳ sự can thiệp bên ngoài mang tính phá hoại nào.

Ngoài ra, phía Nga cho biết sẵn sàng tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Venezuela.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền các quốc gia.

Ông kêu gọi Mỹ ngay lập tức trả tự do cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores. Đại sứ Nga cho rằng việc duy trì đoàn kết trong cộng đồng quốc tế là cần thiết để thúc đẩy giải pháp hòa bình và ổn định trong khu vực.

Ông còn lưu ý rằng các tranh chấp nên được giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế, sự tôn trọng chủ quyền và nguyên tắc không can thiệp công việc nội bộ./.