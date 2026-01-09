Hạ viện Mỹ thông qua gói chi tiêu tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ

Hạ viện Mỹ ngày 9/1 đã tiến hành 2 cuộc bỏ phiếu quan trọng, phản ánh rõ nỗ lực của lưỡng đảng nhằm tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ và giảm áp lực chi phí sinh hoạt đối với người dân.

Trong một động thái hiếm hoi, Hạ viện đã thông qua dự luật gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe giá cả phải chăng (ACA - Obamacare) với tỷ lệ 230 phiếu thuận, 196 phiếu chống. Đáng chú ý, 17 nghị sỹ Cộng hòa đã cùng toàn bộ các nghị sỹ Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ dự luật.

Dự luật được đưa ra bỏ phiếu, sau khi một số nghị sỹ đảng Cộng hòa ký đơn kiến nghị cho phép tranh luận, bỏ qua sự phản đối của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, việc gia hạn trợ cấp trong 3 năm sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách khoảng 80,6 tỷ USD trong vòng 1 thập kỷ, song giúp hàng triệu người Mỹ duy trì hoặc có thêm bảo hiểm y tế, với khoảng 3 triệu người dự kiến được bảo hiểm vào năm 2027 và 4 triệu người vào năm 2028.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries nhấn mạnh rằng chi phí sinh hoạt và bảo hiểm y tế đang trở thành vấn đề cấp bách đối với người dân Mỹ, đồng thời kêu gọi Thượng viện nhanh chóng đưa dự luật ra bỏ phiếu.

Trong khi đó, lãnh đạo phe Cộng hòa cho rằng các khoản trợ cấp từ thời kỳ đại dịch tiềm ẩn nguy cơ gian lận và cần được thay thế bằng các giải pháp thị trường rộng hơn.

Cùng ngày, Hạ viện cũng thông qua một gói gồm 3 dự luật chi tiêu, với tỷ lệ áp đảo 397 phiếu thuận, 28 phiếu chống, nhằm tài trợ cho một số cơ quan liên bang đến hết tháng 9 và tránh nguy cơ chính phủ lại phải đóng cửa trước hạn chót 30/1. Gói chi tiêu này gồm ngân sách cho Bộ Nội vụ, Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), Bộ Thương mại, Bộ Tư pháp và Quân đoàn Công binh Mỹ.

Đảng Cộng hòa cho rằng tổng chi khoảng 175 tỷ USD của gói dự luật thấp hơn mức hiện hành, qua đó tiết kiệm cho người nộp thuế.

Trong khi đó, phe Dân chủ khẳng định đã giữ được nhiều ưu tiên chi tiêu quan trọng, loại bỏ các điều khoản chính sách gây tranh cãi và hạn chế khả năng Nhà Trắng trì hoãn hoặc giữ lại các khoản ngân sách đã được Quốc hội phê chuẩn.

Hai cuộc bỏ phiếu cho thấy Quốc hội Mỹ đang chịu sức ép ngày càng lớn trong việc xử lý đồng thời các vấn đề ngân sách và chi phí sinh hoạt, trong bối cảnh bầu cử giữa kỳ đang đến gần.

Đối với đảng Cộng hòa, việc một số nghị sỹ phá vỡ kỷ luật đảng để buộc bỏ phiếu về y tế cũng được xem là dấu hiệu cho thấy những tính toán chính trị ngày càng phức tạp trước áp lực từ cử tri tại các khu vực cạnh tranh./.

