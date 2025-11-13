Đóng cửa chính phủ Mỹ: Dữ liệu kinh tế bị gián đoạn, người tiêu dùng bi quan

Nhà Trắng ngày 12/11 cho biết các báo cáo quan trọng của Mỹ về lạm phát và thị trường lao động liên bang bị ảnh hưởng bởi việc chính phủ đóng cửa sẽ khó có thể được công bố.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đổ lỗi cho đảng Dân chủ có thể đã gây tổn hại vĩnh viễn đến hệ thống thống kê liên bang, khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và việc làm tháng 10/2025 có khả năng sẽ không bao giờ được công bố và tất cả dữ liệu kinh tế được công bố sẽ bị suy yếu vĩnh viễn, khiến các nhà hoạch định chính sách tại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trở nên mù thông tin vào thời điểm quan trọng.

Các nhà kinh tế đã dự đoán trước rằng dữ liệu về lạm phát tháng 10 có thể sẽ không được công bố vì các nhân viên liên bang, những người sẽ thu thập dữ liệu nếu chính phủ hoạt động bình thường, đã không làm việc sau ngày 1/10.

Sau buổi họp báo của bà Leavitt, Nhà Trắng làm rõ rằng báo cáo việc làm tháng 9 mà dữ liệu đã được thu thập trước khi chính phủ đóng cửa sẽ được công bố khi tình trạng đóng cửa kết thúc. Tuy nhiên, báo cáo việc làm tháng 10, ban đầu dự kiến công bố vào tuần trước, có thể sẽ không được công bố.

Báo cáo việc làm gần đây nhất được công bố trước khi tình trạng chính phủ đóng cửa bắt đầu là báo cáo việc làm tháng 8/2025, được công bố vào ngày 5/9.

Các nhà hoạch định chính sách, người tham gia thị trường và các nhà kinh tế dự đoán dữ liệu sẽ không rõ ràng sau khi việc đóng cửa chính phủ kết thúc. Các ý kiến về việc thiếu dữ liệu có thể ảnh hưởng như thế nào đến các động thái chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.

Một số nhà kinh tế dự đoán Fed sẽ sử dụng dữ liệu tư nhân, chẳng hạn như báo cáo việc làm tư nhân mới công bố của công ty dịch vụ quản lý nguồn nhân lực ADP, cho thấy các nhà tuyển dụng đã tạo thêm 42.000 việc làm trong tháng 10/2025.

Tuy nhiên, báo cáo việc làm khu vực tư nhân lạc quan hơn một chút này được đưa ra sau khi một loạt báo cáo việc làm chính thức từ Cục Thống kê Lao động cho thấy thị trường lao động đang có dấu hiệu bất ổn.

Trong khi đó, theo khảo sát của Đại học Michigan, tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa kỷ lục đã khiến người dân ngày càng bi quan về triển vọng kinh tế. Chỉ số niềm tin tiêu dùng giảm xuống 50,3 điểm trong tháng 11 từ mức 53,6 điểm của tháng 10 - mức thấp nhất kể từ tháng 6/2022, vốn là mức thấp kỷ lục kể từ khi khảo sát này bắt đầu từ thập niên 1950.

Giám đốc khảo sát người tiêu dùng của Đại học Michigan, Joanne Hsu, cho biết việc chính phủ đóng cửa hơn một tháng khiến người dân lo ngại về “tác động tiêu cực tiềm tàng đối với nền kinh tế.” Mức giảm tháng này tương đương 6,2% so với tháng trước và 29,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trái với dự đoán lạc quan nhẹ của các chuyên gia kinh tế do công ty phần mềm và dữ liệu tài chính FactSet khảo sát.

Nhà kinh tế trưởng Chris Rupkey tại công ty nghiên cứu thị trường tài chính FwdBonds nhận định chỉ số này cho thấy nền kinh tế đang đứng bên bờ vực suy thoái. Sự bi quan lan rộng ở hầu hết các nhóm tuổi, thu nhập và chính kiến chính trị.

Ngoại lệ duy nhất là nhóm người có đầu tư lớn trên thị trường chứng khoán, với mức cải thiện niềm tin 11% nhờ thị trường đang ở gần mức cao kỷ lục. Ông Thomas Simmons, nhà kinh tế trưởng phụ trách về thị trường Mỹ tại ngân hàng Jefferies, cho rằng nhóm này có ảnh hưởng lớn nhất đến chi tiêu tiêu dùng toàn nền kinh tế, song cảnh báo nếu tầng lớp trung lưu tiếp tục giảm niềm tin và chi tiêu chậm lại, tăng trưởng tổng thể có thể sớm suy yếu./.

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu chấm dứt thời gian đóng cửa chính phủ kỷ lục Sau hơn 6 tuần tạm ngừng hoạt động, chính phủ liên bang Mỹ sẽ chính thức mở cửa trở lại vào tối 12/11, khi Hạ viện chuẩn bị thông qua dự luật ngân sách từng gây chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng.