Hạ viện Mỹ bỏ phiếu chấm dứt thời gian đóng cửa chính phủ kỷ lục

Sau 43 ngày tê liệt - thời gian đóng cửa dài nhất trong lịch sử, chính phủ liên bang Mỹ được kỳ vọng mở cửa trở lại vào tối 12/11 (giờ địa phương).

Quyết định sẽ được đưa ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson triệu tập các nghị sỹ trở lại làm việc sau gần 8 tuần vắng bóng, đánh dấu sự kết thúc cho một cuộc khủng hoảng chính trị đầy tranh cãi.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại cuộc họp báo ở Đồi Capitol, ông Johnson nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng cơn ác mộng quốc gia kéo dài này sẽ kết thúc tối nay".

Chủ tịch Hạ viện đã gửi lời xin lỗi tới người dân Mỹ-những người phải chịu cảnh hoãn hoặc hủy chuyến bay, những người phải chịu đói, các binh sỹ và nhân viên liên bang lo lắng không biết khi nào nhận được lương.

Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về dự luật mở cửa lại chính phủ mà Thượng viện đã phê chuẩn vào tối 10/11, sau khi 8 nghị sỹ đảng Dân chủ bất ngờ bỏ phiếu ủng hộ dự luật chi tiêu ngắn hạn.

Tổng thống Donald Trump đã gọi biện pháp này là "một chiến thắng rất lớn" và bày tỏ sự lạc quan về kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Thời gian đóng cửa kéo dài đã để lại hậu quả nặng nề. Khoảng 670.000 công chức liên bang Mỹ bị cho nghỉ việc không lương, cùng với số lượng tương tự những người phải làm việc mà không được trả công-trong đó có hơn 60.000 nhân viên kiểm soát không lưu và an ninh sân bay. Tất cả sẽ được nhận lương truy lĩnh sau khi chính phủ mở cửa trở lại.

Thực tế, ngay cả khi chính phủ được mở cửa trở lại, hầu như không bên nào hài lòng với kết quả.

Đảng Dân chủ không đạt được các điều khoản bảo hiểm y tế mà họ yêu cầu bổ sung vào thỏa thuận chi tiêu. Còn đảng Cộng hòa, dù nắm quyền kiểm soát các cơ quan quyền lực ở Washington, cũng không thoát khỏi sự chỉ trích theo các cuộc thăm dò và một số cuộc bầu cử cấp bang và địa phương diễn ra không thuận lợi cho họ.

Hạ viện không có phiên họp lập pháp nào kể từ ngày 19/9. Ông Johnson đã cho các nhà lập pháp về nhà sau cuộc bỏ phiếu đó và đặt gánh nặng lên Thượng viện để hành động, với lý do đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tin tức về khả năng chấm dứt đóng cửa chính phủ đã được thị trường tài chính đón nhận tích cực. Chỉ số Dow Jones tăng 0,7% lên mức kỷ lục 48.254,82 điểm-lần đầu tiên đóng cửa trên ngưỡng 48.000 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,1% lên 6.850,92 điểm, trong khi Nasdaq giảm nhẹ 0,3% xuống 23.406,46 điểm.

Các nhà giao dịch cho rằng việc chính phủ mở cửa trở lại sẽ giúp khôi phục dòng chảy dữ liệu kinh tế chính thức và các dịch vụ quan trọng.

Bà Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại tập đoàn giao dịch XTB, nhận định: "Việc kết thúc đóng cửa là tích cực đối với thị trường tài chính vì chúng ta sẽ có được bức tranh rõ ràng về dữ liệu kinh tế trong tuần tới hoặc lâu hơn."

Tại châu Âu, thị trường Paris đạt mức kỷ lục mới với chỉ số CAC 40 tăng 1,0% lên 8.241,24 điểm. Frankfurt cũng tăng mạnh với DAX lên 1,2% đạt 24.381,46 điểm. London tăng nhẹ 0,1% với FTSE 100 ở mức 9.911,42 điểm.

Trong số các cổ phiếu cá biệt, Advanced Micro Devices tăng vọt 9,0% sau khi dự báo tốc độ tăng trưởng doanh thu kép hàng năm trên 35% nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, giá dầu lại giảm mạnh sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự báo nguồn cung dư thừa trong quý III. Dầu WTI giảm 4,2% xuống 58,49 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm 3,8% xuống 62,71 USD/thùng./.

Mỹ: Nguy cơ tiếp tục hủy chuyến bay ngay cả khi chính phủ mở cửa trở lại Chính phủ Mỹ dự kiến nới lỏng hạn chế chuyến bay tại 40 sân bay nhưng thiếu hụt kiểm soát viên không lưu có thể gây tiếp tục gián đoạn hàng không.