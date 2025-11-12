Mỹ: Nguy cơ tiếp tục hủy chuyến bay ngay cả khi chính phủ mở cửa trở lại

Tình trạng gián đoạn chuyến bay gây ảnh hưởng đến việc đi lại bằng đường hàng không của hàng triệu người dân Mỹ trong những tuần gần đây có thể tiếp tục ngay cả sau khi việc chính phủ đóng cửa kết thúc.

Bộ Giao thông Mỹ đề xuất sẽ nới lỏng các hạn chế về số lượng chuyến bay được phép tại 40 sân bay trọng điểm khi nhận thấy sự cải thiện trong các xu hướng đáng lo ngại xuất hiện trên khắp cả nước trong thời gian chính phủ đóng cửa. Tuy nhiên, Bộ này cũng cần các kiểm soát viên không lưu quay trở lại làm việc.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Sân bay Quốc tế Chicago O'Hare ngày 11/11, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết Bộ Giao thông sẽ chờ thêm dữ liệu trước khi dỡ bỏ các hạn chế, nhưng điều này còn phụ thuộc vào việc các nhân viên kiểm soát không lưu có trở lại làm việc hay không.

Thượng viện Mỹ tối 10/11 đã thông qua một dự luật có thể chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ liên bang dài nhất trong lịch sử và chuyển dự luật này lên Hạ viện để bỏ phiếu.

Cuộc bỏ phiếu này diễn ra trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt nhân sự kiểm soát viên không lưu, những người buộc phải làm việc mà không được hưởng lương thường xuyên trong thời gian chính phủ đóng cửa. Điều đó đã khiến hàng nghìn chuyến bay bị trì hoãn hoặc hủy bỏ và tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong những ngày gần đây.

CNBC dẫn lời các quan chức chính phủ và công đoàn cho biết các kiểm soát viên không lưu đã không nhận được lương đầy đủ lần thứ hai trong tuần này và một số người đã nhận thêm công việc thứ hai và đang làm việc với mức độ căng thẳng ngày càng tăng.

Nhưng ngay cả khi Hạ viện thông qua dự luật tài trợ cho chính phủ liên bang đến hết tháng 1, các hãng hàng không vẫn cần thời gian để điều chỉnh lại trong bối cảnh mùa du lịch Lễ Tạ ơn sẽ bắt đầu vào tuần tới. Các hiệp hội hàng không cho biết lượng hành khách kỷ lục được dự đoán sẽ đi lại trong dịp nghỉ lễ này.

Theo nhóm vận động hành lang Hàng không cho nước Mỹ (Airlines for America), lịch trình bay bị cắt giảm của các hãng hàng không không thể ngay lập tức trở lại công suất tối đa ngay sau khi chính phủ mở cửa trở lại và sẽ mất thời gian cùng những ảnh hưởng kéo dài trong nhiều ngày.

Các hãng hàng không sẽ cần thời gian để sắp xếp lại lịch trình và bố trí lại máy bay và phi hành đoàn, điều mà họ buộc phải nhanh chóng giải quyết với việc cắt giảm chuyến bay bắt buộc vào tuần trước.

Hơn 5 triệu hành khách đã bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về nhân sự hàng không kể từ khi Chính phủ Mỹ đóng cửa vào ngày 1/10. Theo Airlines for America, sự gián đoạn này đã khiến một số hành khách phải tìm kiếm những phương án thay thế, từ xe buýt đến xe thuê và thậm chí cả máy bay riêng./.

Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài gây áp lực lớn lên ngành hàng không Việc chậm trả lương làm tăng thêm áp lực cho các kiểm soát viên không lưu, khi nhiều người trong số họ đã phải làm thêm giờ bắt buộc để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay.