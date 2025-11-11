Hy vọng Chính phủ Mỹ sắp mở cửa tạo lực đẩy cho chứng khoán châu Á

Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch sáng 11/11 theo sau đà tăng của Phố Wall phiên trước, trong bối cảnh hy vọng về việc Chính phủ Mỹ sẽ sớm chấm dứt tình trạng đóng cửa ngày càng gia tăng.

Chứng khoán Nhật Bản mở cửa tăng điểm với chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tiến 402,28 điểm (tương đương 0,79%) lên mức 51.314,04 điểm.

Tương tự, thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng có một khởi đầu tích cực. Trong 15 phút giao dịch đầu tiên, chỉ số KOSPI tại Seoul đã tăng 89,06 điểm (2,19%) lên 4.162,30 điểm.

Tại thị trường Trung Quốc, các chỉ số chính cũng ghi nhận sắc xanh. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải mở cửa ở mức 4.023,88 điểm, tăng 5,28 điểm hay 0,13%. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong cũng mở cửa tăng 99,03 điểm (0,37%) lên 26.748,09 điểm.

Động lực chính cho đà tăng này đến từ Phố Wall, nơi Thượng viện Mỹ đã thúc đẩy một kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ đã kéo dài sang ngày thứ 41. Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận lưỡng đảng này.

Nhà phân tích cấp cao David Morrison của công ty tư vấn Trade Nation nhận định rằng nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, một số cơ quan liên bang có thể mở cửa sớm nhất vào ngày 14/11.

Việc Chính phủ Mỹ hoạt động trở lại có thể cung cấp thêm dữ liệu về lạm phát và thị trường lao động, yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) trong tháng tới.

Ông Morrison nhận xét kể từ đầu tháng 10/2025, cả FED và giới đầu tư hầu như không có dữ liệu kinh tế, khiến việc đánh giá thị trường trở nên khó khăn.

Tại thị trường trong nước, vào lúc 9 giờ 50 phút sáng 11/11, chỉ số VN-Index tăng 10,42 điểm (0,66%) lên 1.590,96 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 1,57 điểm (0,61%) lên 259,75 điểm./.

