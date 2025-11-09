Mỹ: Chính phủ đóng cửa kéo dài Fed rơi vào trạng thái mù thông tin

Việc Chính phủ Mỹ rơi vào đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử đang khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lâm vào tình trạng “mù thông tin," khi các số liệu kinh tế then chốt - bao gồm báo cáo việc làm và lạm phát, bị trì hoãn thời điểm công bố.

Điều này càng làm gia tăng sự chia rẽ quan điểm trong nội bộ Fed về hướng điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm 2025.

Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) dự kiến công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2025 vào ngày 7/11, nhưng việc chính phủ ngừng hoạt động không chỉ khiến BLS trì hoãn thời điểm công bố mà còn làm gián đoạn quá trình thu thập dữ liệu trực tiếp của cơ quan này. Theo nhiều nguồn tin, khả năng cao BLS sẽ không thể phát hành báo cáo CPI tháng 10 và chuỗi dữ liệu lạm phát hàng tháng sẽ bị đứt gãy.

Việc thiếu các báo cáo chính thức - vốn là căn cứ để các nhà hoạch định chính sách đánh giá diễn biến của lạm phát và thị trường lao động, đã làm cho cuộc tranh luận về việc có nên tiếp tục cắt giảm lãi suất trong kỳ họp tháng 12/2025 của Fed trở nên gay gắt hơn.

Trong cuộc họp tháng 10/2025, các thành viên Fed chỉ có nguồn cung cấp thông tin từ báo cáo CPI tháng 9/2025, nhưng không có dữ liệu việc làm cập nhật.

Ngay cả với trường hợp Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại trong vài tuần tới và số liệu thống kê được cung cấp đúng kế hoạch, các quan chức Fed vẫn sẽ phải làm việc với những bộ số liệu được tổng hợp muộn thông qua các cuộc khảo sát hồi tố và các phương pháp khác nếu các số liệu này được công bố, dẫn đến khả năng thiếu độ tin cậy cao.

Trong khi một số báo cáo việc làm từ khu vực tư nhân phần nào bù đắp khoảng trống thông tin, thì các dữ liệu thay thế cho chỉ số lạm phát chính thức lại rất hiếm và phạm vi hạn chế. Theo nhóm chuyên gia của Bloomberg Economics, ngay cả khi Chính phủ Mỹ sớm mở cửa trở lại, BLS khó có thể kịp thu thập và xử lý dữ liệu cho cả hai tháng 10 và 11/2025 trước cuộc họp Fed vào tháng 12/2025.

Tuyên bố sau đợt giảm lãi suất vào tháng 10/2025, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nói rằng khả năng cắt giảm thêm lãi suất trong tháng cuối năm nay là “chưa được đảm bảo." Đối với những nhà hoạch định chính sách lo ngại lạm phát có thể quay trở lại, việc thiếu dữ liệu chính thức càng là lý do để Fed tạm dừng thay vì hành động vội vàng.

Mặc dù các nhà đầu tư vẫn tin rằng khả năng cao Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng 12/2025, nhưng mức độ giao dịch của các thị trường đang giảm xuống và chuyển sang trạng thái chờ đợi phát biểu của một loạt quan chức Fed trong tuần này, để có thêm các tín hiệu định hướng quan trọng về chính sách tiền tệ của Fed sắp tới./.

