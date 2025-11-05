Chính phủ Mỹ đóng cửa dài ngày nhất trong lịch sử

Tính đến 0h01’ sáng 5/11 theo giờ địa phương, việc đóng cửa một phần chính phủ liên bang Mỹ đã chính thức bước sang ngày thứ 36, trở thành đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Mỹ.



Các cơ quan liên bang đã đình trệ hoạt động kể từ khi Quốc hội không thể phê duyệt ngân sách vào ngày 30/9 năm nay. Tình trạng bế tắc về ngân sách này đang leo thang thành một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, đe dọa các chương trình phúc lợi xã hội quan trọng.



Hiện tại, 1,4 triệu nhân viên liên bang, trong đó có cả kiểm soát viên không lưu và nhân viên an ninh sân bay, vẫn đang phải nghỉ việc bắt buộc hoặc làm việc không lương.

Tình trạng này đã khiến chính quyền Tổng thống Trump phải gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ hỗn loạn hàng loạt tại các sân bay trong dịp Lễ Tạ Ơn sắp tới (vào ngày 27/11), khi 5,8 triệu người Mỹ dự kiến sẽ sử dụng dịch vụ hàng không nội địa.



Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy cảnh báo nếu cuộc khủng hoảng kéo dài, có thể xảy ra trễ chuyến hoặc hủy chuyến hàng loạt, và thậm chí phải đóng cửa một số khu vực không phận do thiếu hụt nhân viên kiểm soát không lưu làm việc không lương.



Mặc dù cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều có dấu hiệu ôn hòa về mặt chiến thuật, nhưng không bên nào chấp nhận nhượng bộ về điểm mấu chốt gây ra sự bế tắc hiện tại đó là vấn đề chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe.

Đảng Dân chủ kiên quyết chỉ bỏ phiếu nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần sau khi có thỏa thuận gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế sắp hết hạn. Ngược lại, đảng Cộng hòa chỉ đồng ý giải quyết vấn đề chăm sóc sức khỏe sau khi chính phủ được mở cửa trở lại.



Tổng thống Donald Trump đã tìm cách gia tăng sức ép, thông qua cảnh báo sẽ cắt bỏ một chương trình viện trợ quan trọng giúp 42 triệu người Mỹ mua sắm thực phẩm, đồng thời từ chối đàm phán khi chính phủ vẫn đang đóng cửa.

Tuy nhiên, Nhà Trắng sau đó làm rõ rằng họ đang "hoàn toàn tuân thủ" các nghĩa vụ pháp lý để giải ngân các khoản thanh toán càng nhanh càng tốt./.

Chính phủ liên bang Mỹ bước sang ngày đóng cửa thứ 35 liên tiếp Lần đóng cửa này dài bằng kỷ lục dài nhất trong lịch sử được ghi nhận trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, khi hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tiếp tục đổ lỗi cho nhau về tình trạng bế tắc tại Quốc hội.