Mexico: Máy bay phản lực cỡ nhỏ gặp nạn khiến ít nhất 7 người thiệt mạng

Chiều 15/12 (giờ địa phương), một máy bay phản lực cỡ nhỏ đã rơi xuống khu vực dân cư gần Sân bay Quốc tế Toluca (AIT) thuộc bang Estado de México của Mexico, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông tin từ cơ quan bảo vệ dân sự bang Estado de México cho biết vụ tai nạn xảy ra vào đầu giờ chiều cùng ngày, khi chiếc máy bay đang trong quá trình hạ cánh xuống sân bay Toluca.

Cụ thể, chiếc Cessna Citation III rơi xuống vị trí cách sân bay khoảng gần 6km, tại khu vực giáp ranh giữa thành phố Toluca và thị trấn San Mateo Atenco.

Chiếc máy bay gặp nạn mang số đăng ký XA-PRO. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có tổng cộng 10 người, gồm tổ bay và hành khách.

Cơ quan chức năng xác nhận ít nhất 7 người đã thiệt mạng tại hiện trường, số còn lại bị thương nặng và đã được chuyển tới các cơ sở y tế gần nhất.

Theo giới chức địa phương, lực lượng cứu hộ, cảnh sát và y tế đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, dập tắt đám cháy bùng phát sau cú va chạm.

Khói đen bốc cao được ghi nhận trong nhiều giờ, buộc chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho khu dân cư xung quanh.

Hiện Cơ quan Hàng không Dân dụng Liên bang Mexico (AFAC) phối hợp với Bộ Hạ tầng, Truyền thông và Vận tải Mexico (SICT) đang khẩn trương tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nhà chức trách chưa đưa ra kết luận chính thức về sự cố kỹ thuật hay yếu tố con người liên quan đến vụ việc.

Sân bay Quốc tế Toluca là một trong những cảng hàng không quan trọng phục vụ khu vực thủ đô Mexico City, thường xuyên tiếp nhận các chuyến bay thương mại của các hãng hàng không lớn cũng như máy bay tư nhân./.

Máy bay vận tải quân sự AN-22 của Nga rơi trong chuyến bay thử nghiệm Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay vận tải quân sự AN-22 đã rơi tại tỉnh Ivanovo trong chuyến bay thử nghiệm sau sửa chữa ngày 9/12, trên máy bay có 7 người khi xảy ra tai nạn.