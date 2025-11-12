Thế giới

Máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ rơi tại Gruzia, ít nhất 20 người trên khoang

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận chiếc máy bay, loại Lockheed C-130 Hercules, đang trên đường từ Azerbaijan về Thổ Nhĩ Kỳ thì bị rơi tại khu vực Sighnaghi, gần biên giới Azerbaijan.

Tâm Hằng-Linh Tô
Một máy bay vận tải quân sự C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ chở ít nhất 20 quân nhân đã gặp nạn. (Ảnh minh họa: aerotime)
Ngày 11/11, một máy bay vận tải quân sự C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ chở ít nhất 20 quân nhân đã gặp nạn tại miền Đông Gruzia, sau khi cất cánh từ Azerbaijan.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận chiếc máy bay, loại Lockheed C-130 Hercules, đang trên đường từ Azerbaijan về Thổ Nhĩ Kỳ thì bị rơi tại khu vực Sighnaghi, thuộc vùng Kakheti, gần biên giới Azerbaijan.

Thông cáo cho biết toàn trên máy bay có tổng cộng 20 người. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai, song bộ cũng không nêu cụ thể số người thiệt mạng hay nguyên nhân vụ việc.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tạm dừng bài phát biểu ở Ankara khi được thông báo về sự cố. Ông gửi lời chia buồn tới “các liệt sỹ” - thuật ngữ mà ông thường dùng để chỉ những quân nhân thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ.

Văn phòng Tổng thống Azerbaijan cho biết Tổng thống Ilham Aliyev đã điện đàm với ông Erdogan để chia sẻ “nỗi đau mất mát các quân nhân” trong vụ tai nạn.

Một số nguồn tin địa phương cho biết trên máy bay có cả binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan, song thông tin này chưa được xác nhận chính thức.

Giới chức Gruzia cho biết lực lượng cứu hộ của nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đang phối hợp tiếp cận hiện trường. Cơ quan điều tra Gruzia đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân tai nạn.

Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ), nhà sản xuất dòng máy bay C-130 Hercules, cho biết đang thu thập thông tin và chưa đưa ra bình luận chính thức. C-130 Hercules là loại máy bay vận tải quân sự 4 động cơ cánh quạt, được sử dụng rộng rãi bởi nhiều lực lượng không quân trên thế giới.

Với khả năng cất hạ cánh trên đường băng dã chiến, loại máy bay này thường được dùng để vận chuyển hàng hóa, binh sỹ, cũng như trong các nhiệm vụ trinh sát và cứu hộ./.

