Mỹ: Rơi máy bay trực thăng, 2 người thiệt mạng

Ngày 7/8 (giờ Washington), một chiếc trực thăng đã lao xuống một xà lan trên sông Mississippi, khiến 2 người trên máy bay thiệt mạng và khiến tuyến đường thủy gần thành phố Alton, bang Illinois, phải đóng cửa.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông báo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, thông tin sơ bộ cho thấy chiếc trực thăng MD 369 đã đâm vào đường dây điện trước khi rơi.

Công ty điện lực Ameren Corp cho biết các nhà thầu đang tiến hành sửa chữa, thay thế đèn tháp và bóng đèn đánh dấu trên đường dây truyền tải điện. Ameren bày tỏ rất đau buồn về vụ việc bi thảm xảy ra và công ty sẽ hợp tác với các nhà điều tra.

Theo người phát ngôn Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ, Jonathan Lindberg, không người nào có mặt trên chiếc xà lan bốc cháy sau vụ tai nạn và lính cứu hỏa đã dập tắt đám cháy.

Sông Mississippi - tuyến đường thủy vận chuyển chính cho cây trồng và các loại hàng hóa khác - đoạn chảy qua khu vực này đã bị chặn lại tạm thời trong khi cơ quan chức năng điều tra vụ việc và đảm bảo không còn mảnh vỡ nào dưới sông.

Hiện chưa rõ khi nào giao thông trên khúc sông này sẽ được mở lại.

Thành phố Alton nằm ở phía hạ nguồn, nơi hợp lưu của sông Mississippi với sông Illinois, và việc đóng cửa khúc sông có thể làm chậm trễ các chuyến xà lan vận chuyển ngũ cốc từ các trang trại ở vùng Trung Tây đến Vịnh Mỹ./.

Khoảnh khắc trực thăng Mỹ gãy trục rơi thẳng xuống sông Hudson ở Mỹ Chiếc trực thăng dân sự dường như đã bị gãy trục khi đang bay và rơi thẳng xuống sông Hudson ở New York, Mỹ. Được biết khi gặp nạn, máy bay đang chở theo 6 người, bao gồm cả trẻ em.