Rơi máy bay trực thăng tại Anh, chưa rõ thương vong

Ngày 25/8, nhà chức trách Anh cho biết một máy bay trực thăng đã rơi xuống cánh đồng gần thị trấn nghỉ dưỡng ven biển Ventnor, trên đảo Isle of Wight của nước này.

Theo thông tin sơ bộ, một người bị thương đã được đưa tới trung tâm điều trị chấn thương.

Đội cấp cứu của Dịch vụ Cấp cứu trực thăng Hampshire và Isle of Wight xác nhận đã điều trị và vận chuyển bệnh nhân tới bệnh viện.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên trực thăng vào thời điểm tai nạn và liệu còn có thêm thương vong nào khác hay không./.

