Pakistan: Rơi trực thăng cứu hộ, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Miền Bắc Pakistan đang trải qua những ngày tang thương khi mưa gió mùa dồn dập gây lũ quét và sạt lở đất, khiến số người thiệt mạng lên tới ít nhất 194 người chỉ trong vòng 24 giờ qua.

Thảm kịch càng thêm lớn khi một chiếc trực thăng cứu hộ gặp nạn trong lúc làm nhiệm vụ, cướp đi sinh mạng của toàn bộ 5 thành viên phi hành đoàn.

Theo thông báo của ông Ali Amin Gandapur - một quan chức cấp cao bang Khyber Pakhtunkhwa, trong ngày 15/8 do thời tiết xấu, chiếc MI-17 của chính quyền tỉnh này đã bị rơi xuống khu vực Pandiyali (thuộc huyện Mohmand) trong khi đang vận chuyển hàng cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng ở huyện Bajaur. Toàn bộ phi hành đoàn gồm 5 người đều thiệt mạng trong vụ tai nạn này.

Pakistan là một trong số những nước dễ bị tổn thương nhất thế giới trước tác động của biến đổi khí hậu.

Mưa gió mùa năm nay tại quốc gia này đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống giao thông, cuốn trôi nhiều cây cầu, phá hủy hàng trăm ngôi nhà và khiến hàng nghìn người phải sơ tán khẩn cấp.

Theo Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan (NDMA), phần lớn các nạn nhân (khoảng 180 người) của đợt mưa lũ này được ghi nhận tại tỉnh miền núi Khyber Pakhtunkhwa, nơi địa hình hiểm trở và lũ quét thường diễn ra bất ngờ.

Ngoài ra, các trường hợp khác xảy ra tại khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát và ở vùng Gilgit-Baltistan (miền Bắc nước này). Nguyên nhân gây tử vong hầu hết là do nhà sập, lũ quét và điện giật.

Lở đất và lũ quét xảy ra phổ biến trong mùa mưa tại Pakistan, vốn thường bắt đầu trong tháng 6 và giảm bớt vào cuối tháng 9. Tuy nhiên các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đã làm tăng mức độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Riêng trong tháng 7 vừa qua, bang Punjab với dân số bằng gần 50% tổng số 255 triệu dân của Pakistan, ghi nhận lượng mưa lớn hơn 73% và số người thiệt mạng cao hơn cả mùa mưa năm 2024./.

