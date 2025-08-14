Ấn Độ: Ít nhất 34 người thiệt mạng do lũ quét ở Kashmir

Ngày 14/8, ít nhất 34 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi mưa lớn gây lũ quét tàn phá một ngôi làng miền núi ở khu vực Kashmir của Ấn Độ.

Đây là thảm họa lũ lụt gây chết người lớn thứ hai tại Ấn Độ trong tháng này.

Ủy viên hội đồng huyện Kishtwar, ông Pankaj Kumar Sharma, cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 34 thi thể và cứu sống 35 người bị thương, đồng thời cảnh báo số nạn nhân có thể tiếp tục tăng.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy người dân khiêng người bị thương trên cáng, trong khi đám đông tụ tập tại bệnh viện địa phương.

Mưa như trút nước đã làm hư hại đường sá, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Trong bối cảnh này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho người dân ở khu vực bị ảnh hưởng.

Trước đó, ngày 5/8, lũ lụt cũng đã cuốn trôi thị trấn Dharali ở bang Uttarakhand, chôn vùi toàn bộ khu vực trong bùn đất. Số người thiệt mạng dự kiến là hơn 70 người, tuy nhiên chưa được xác nhận.

Lũ lụt và lở đất thường xuyên xảy ra trong mùa mưa gió từ tháng 6 đến tháng 9 tại Ấn Độ. Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu cùng phát triển thiếu quy hoạch đang làm gia tăng tần suất cũng như mức độ nghiêm trọng của thiên tai.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) nhận định lũ lụt và hạn hán ngày càng dữ dội đang gửi tín hiệu báo động về những biến đổi khó lường của vòng tuần hoàn nước toàn cầu./.

Ấn Độ: Lũ quét cuốn trôi một ngôi làng, hơn 50 người mất tích Lũ quét xảy ra tại bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ đã cuốn trôi phần lớn một ngôi làng ở khu du lịch Dharali, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 50 người mất tích.