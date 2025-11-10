Triển vọng mở cửa chính phủ Mỹ tạo đà tăng cho chứng khoán châu Á

Các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 10/11 nhờ hy vọng rằng việc đóng cửa Chính phủ Mỹ sắp kết thúc khi các nhà lập pháp đang tiến gần tới một thỏa thuận phá vỡ tình trạng bế tắc kéo dài.

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,3% lên 50.911,76 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,6% lên 26.649,06 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,5% lên 4.018,60 điểm.

Tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng hơn 3% và vượt trở lại mốc 4.000 điểm, sau khi Chính phủ và đảng cầm quyền đạt đồng thuận về việc hạ trần thuế thu nhập từ cổ tức.

Chốt phiên, chỉ số này đạt 4.073,24 điểm, tăng 3,02% so với cuối tuần trước. Trước đó, chỉ số Kospi từng giảm xuống dưới 4.000 điểm lần đầu tiên trong 10 phiên kể từ khi lập đỉnh lịch sử hôm 27/10.

Tối 9/11 (giờ địa phương, tức sáng 10/11 theo giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói dự luật ngân sách liên bang, đánh dấu bước tiến lớn hướng tới việc chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước này, kéo dài hơn 40 ngày kể từ ngày 1/10.

Sau khi được Thượng viện thông qua, dự luật cần được Hạ viện chấp thuận trước khi chuyển đến Tổng thống Donald Trump để ký.

Việc mở cửa chính phủ trở lại sẽ cho phép các quan chức tiếp tục công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm cả số liệu về thị trường lao động, vốn là cơ sở quan trọng đối với Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khi xem xét liệu có nên cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa vào tháng tới hay không.

Các nhà giao dịch đã buộc phải sử dụng số liệu của khu vực tư nhân để nắm bắt tình hình nền kinh tế, với báo cáo từ công ty dịch vụ việc làm Challenger, Gray & Christmas tuần trước cho thấy tỷ lệ sa thải nhân viên tại Mỹ ở mức cao nhất trong 22 năm vào tháng 10/2025.

Điều đó đã thúc đẩy những đồn đoán về một đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo. Ông Chris Weston tại Pepperstone cho biết hiện thị trường nhận định có 67% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới.

Trước đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về tác động tài chính của việc đóng cửa Chính phủ Mỹ, khi khiến một số dịch vụ của chính phủ phải tạm dừng và hoạt động hàng không bị gián đoạn trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát của Đại học Michigan tuần trước cho thấy lòng tin tiêu dùng giảm sút trong tháng 11/2025 so với tháng 10/2025.

Trong khi thị trường đang phục hồi vào đầu tuần, các nhà giao dịch gần đây lo ngại về mức định giá cổ phiếu công nghệ trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán về bong bóng AI sau đợt tăng giá chóng mặt trong năm nay.

Triển vọng hoạt động trở lại của Chính phủ Mỹ đã giúp xoa dịu những lo ngại này.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 10/11, chỉ số VN-Index giảm 18,56 điểm, hay 1,16%, xuống 1.580,54 điểm, trong khi HNX-Index giảm 1,93 điểm, hay 0,74%, xuống 258,18 điểm./.

