Các thị trường chứng khoán châu Á phân hóa trong phiên 31/10

Thị trường chứng khoán châu Á phân hóa trong phiên 31/10 khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên tăng 2,1%, còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,1%...

Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Á phân hóa trong phiên 31/10, với sự sụt giảm ở Trung Quốc, và tăng điểm ở Nhật Bản và Hàn Quốc, sau báo cáo lợi nhuận khả quan hơn dự kiến từ các tập đoàn công nghệ Mỹ là Apple và Amazon.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên tăng 2,1%, lên 52.411,34 điểm. Sau phiên giao dịch biến động, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 20,61 điểm, tương đương 0,5%, lên 4.107,5 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,1%, xuống 25.986,71 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,8%, xuống 3.954,79 điểm.

Apple công bố báo cáo lợi nhuận cho thấy doanh thu quý 4 tài khóa 2024 (kết thúc ngày 27/9) vượt ước tính, nhờ doanh thu từ iPhone và các dịch vụ. Amazon cũng báo cáo lợi nhuận tốt hơn dự kiến, nhờ nhu cầu tăng cao đối với các dịch vụ điện toán đám mây.

Niềm tin của nhà đầu tư vào trí tuệ nhân tạo đã thúc đẩy đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần này, đưa Nvidia, nhà thiết kế chip có trụ sở tại California, trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị 5.000 tỷ USD.

Tâm lý lạc quan càng được thúc đẩy nhờ sự hòa hoãn trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, với việc các nhà lãnh đạo tại cuộc gặp ngày 30/10 đã nhất trí sẽ rút lại các tuyên bố đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng và các lĩnh vực sản xuất toàn cầu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được một số thỏa thuận quan trọng trong cuộc gặp ngày 30/10, đúng như dự đoán của giới quan sát.

Mỹ đã đồng ý cắt giảm một số mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, trong khi nước này cam kết duy trì nguồn cung cấp đất hiếm thiết yếu. Hai nhà lãnh đạo vẫn chưa ký một thỏa thuận thương mại toàn diện, và các chuyên gia cho rằng cuộc gặp này tương đương với một thỏa thuận đình chiến tạm thời trong một năm giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Nhưng sự bùng nổ của thị trường có dấu hiệu chững lại vào ngày 30/10 khi các nhà đầu tư xem xét các phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell một ngày trước đó, đặt ra nghi ngờ về khả năng cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12/2025.

Về tình hình nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc, số liệu chính thức công bố ngày 31/10 cho thấy những thách thức, khi hoạt động sản xuất của các nhà máy đã giảm trong tháng 10/2025, tháng thứ 7 liên tiếp.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên 31/10, chỉ số VN - Index giảm 29,92 điểm, hay 1,79%, xuống 1.639,65 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 1,11 điểm, hay 0,42%, xuống 265,85 điểm./.

