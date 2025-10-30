Thị trường chứng khoán Việt Nam tái định vị dòng vốn và kỳ vọng dài hạn

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn vận động mới, khi dòng tiền điều chỉnh sau thời gian tăng mạnh. Nhà đầu tư thận trọng hơn, chú trọng đến yếu tố cơ bản, sức khỏe doanh nghiệp và định hướng điều hành.

Đây là giai đoạn tái định hình kỳ vọng, chuyển từ phản ứng ngắn hạn sang xây dựng niềm tin dài hạn vào nền tảng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam.

Khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng nhưng quy mô giao dịch ổn định, phản ánh quá trình tái cơ cấu danh mục trong bối cảnh khu vực còn biến động.

Giới chuyên gia cho rằng việc cải thiện quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin và hoàn thiện cơ chế giao dịch sẽ là nền tảng thu hút dòng vốn ngoại quay lại.

Ông Đặng Thanh Tùng, Giám đốc Nghiệp vụ Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital, cho rằng nhịp điều chỉnh là bình thường, giúp thị trường phát triển bền vững.

Theo ông Tùng, nhiều yếu tố hỗ trợ đang dần xuất hiện như tiến trình hoàn thiện tiêu chí thị trường, giải ngân đầu tư công quý 4 và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất.

Lượng hàng hóa trên sàn sẽ được bổ sung thêm doanh nghiệp hiệu quả cao - phù hợp với chiến lược đầu tư dài hạn vào các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh thực chất.

Theo ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (VPS), thị trường đã tăng mạnh bốn tháng, nên việc “dừng nghỉ” là hợp lý. Ông Khánh cho rằng chiến lược mua và nắm giữ dài hạn sẽ phù hợp hơn trong giai đoạn hiện nay.

Theo giới phân tích, dòng vốn cuối năm 2025 - đầu năm 2026 sẽ hướng đến nhóm ngành được hưởng lợi từ chính sách như ngân hàng, chứng khoán, đầu tư công-hạ tầng, vật liệu xây dựng và bất động sản.

Nhóm tài chính-chứng khoán, bảo hiểm, xây dựng, năng lượng và tiện ích vẫn là tâm điểm khi định giá còn hấp dẫn. Ông Khánh khuyến nghị ưu tiên cổ phiếu vốn hóa lớn, có “room” ngoại còn trống và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng.

Bà Nguyễn Minh Trang, Giám đốc Phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng, ngành ngân hàng vẫn là kênh dẫn vốn chủ lực; định giá hiện chưa cao nên có thể nắm giữ dài hạn.

Nhóm bất động sản ấm dần lên từ cuối năm 2024, tập trung ở doanh nghiệp lớn và có thể hồi phục đồng đều hơn trong giai đoạn 2025 - 2026 khi chính sách được tháo gỡ.

Đầu tư công và vật liệu xây dựng là điểm sáng khác, nhờ nhu cầu nội địa tăng và giá nguyên liệu thấp. Ngành bán lẻ cũng được kỳ vọng phục hồi khi tiêu dùng trong nước khởi sắc, ít chịu ảnh hưởng từ tỷ giá và thuế quan. Ông Đặng Thanh Tùng lưu ý thêm các lĩnh vực công nghiệp điện tử, chế tạo và năng lượng sẽ là động lực tăng trưởng mới.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, nhà sáng lập Công ty Quản lý tài sản FIDT (FIDT), Phó Chủ tịch Công ty cổ phần Chứng khoán APG (APG), nhận định Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng vượt bậc, được thúc đẩy bởi đầu tư công, khu vực tư nhân và chuyển đổi số.

Mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 ở mức cao nhất thập kỷ, với tín dụng mở rộng và đầu tư công kỷ lục. Việc giảm thuế đối ứng từ Mỹ tạo thuận lợi cho vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và xuất khẩu.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tăng trưởng quý 3/2025 đạt mức cao nhất nhiều năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) duy trì thấp, tín dụng và tỷ giá ổn định tạo đà cho giai đoạn 2026-2030.

Các nghị quyết mới của Trung ương, Chính phủ và Quốc hội đều khẳng định vai trò kinh tế tư nhân và chuyển đổi số là trụ cột. Ông Tuấn dự báo tăng trưởng năm 2025 đạt 8,3-8,5%, đầu tư công vượt kế hoạch và có thể tăng thêm 25% năm 2026.

Ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Kinh doanh số Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBankS), cho rằng mục tiêu này khả thi nhờ tín dụng cao, xuất khẩu tăng 17% và đầu tư công mạnh. Tuy nhiên, năm 2026 có thể chịu áp lực do tín dụng thắt chặt, song đầu tư công vẫn giữ đà tăng 32-33%.

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, việc thị trường chứng khoán được tổ chức xếp hạng FTSE nâng hạng lên nhóm Thị trường mới nổi sẽ tạo bước ngoặt lớn, thu hút dòng vốn thụ động từ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) toàn cầu và giúp Việt Nam tiệm cận chuẩn của Tổ chức xếp hạng MSCI giai đoạn 2027-2028.

Từ nay đến năm 2027, làn sóng phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của nhiều doanh nghiệp lớn như VPBankS, Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), VPS, Highlands Coffee, Bách Hóa Xanh… sẽ tạo động lực mới.

Định giá thị trường hiện ở mức hấp dẫn, hệ số P/E (giá trên lợi nhuận 1 cổ phiếu) khoảng 20 lần, tương quan thuận với tăng trưởng GDP. FIDT dự báo VN-Index có thể vượt 2.000 điểm trong năm 2026, với khoảng 20 thương vụ IPO lớn đang chuẩn bị. Lãi suất huy động dự kiến duy trì thấp 5,2-5,3%, hỗ trợ dòng vốn giá rẻ vào sản xuất và đầu tư.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường (EPS) năm 2025 đạt 18,6%, nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng, đầu tư công mạnh và hỗ trợ bất động sản.

VN-Index được dự báo đạt 1.814 điểm cuối năm 2025, P/E 16,7 lần - gần mức trung bình 5 năm. Tuy nhiên, rủi ro thuế trung chuyển 40% với hàng hóa nội địa hóa thấp, nếu tái áp dụng, có thể ảnh hưởng tiêu cực.

Các chuyên gia cho rằng quý4/2025 sẽ xoay quanh ba chủ đề đầu tư: Hoàn thiện tiêu chí thị trường - thu hút dòng tiền vào nhóm chứng khoán như VCI, HCM, SSI; đầu tư công - hỗ trợ nhóm xây dựng, vật liệu, hạ tầng như REE, PC1, VCG, HPG; khơi thông pháp lý - tạo thuận lợi cho nhóm bất động sản có quỹ đất sạch, pháp lý minh bạch.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với động lực từ cải cách thể chế, đầu tư công, chính sách nới lỏng và sức bật của khu vực tư nhân.

Dù còn bất định từ kinh tế toàn cầu, nhưng với nền tảng vĩ mô ổn định và chính sách hỗ trợ, thị trường được kỳ vọng duy trì xu hướng tăng dài hạn, hướng tới mốc 2.000 điểm của VN-Index trong năm 2026./.