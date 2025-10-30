Kinh tế
Yếu tố nào đẩy chứng khoán toàn cầu lên mức cao chưa từng có?

Từ New York đến Tokyo, các sàn chứng khoán đang bùng nổ trong làn sóng thanh khoản và lãi suất giảm, bất chấp những bất ổn chính trị vẫn rình rập.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Yếu tố nào đưa chứng khoán toàn cầu lên mức cao chưa từng có?

Trung Quốc mua đậu tương Mỹ trở lại

EU và Ấn Độ tháo gỡ các rào cản để sớm hoàn tất đàm phán FTA

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

