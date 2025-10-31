Chịu tác động kép, các chỉ số chứng khoán Phố Wall đều đi xuống

Thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm trong phiên giao dịch 30/10 khi nhà đầu tư cân nhắc kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, những báo cáo lợi nhuận trái chiều của các doanh nghiệp và sự bất định về khả năng cắt giảm lãi suất tiếp theo của Mỹ.

Hai lãnh đạo đã nhất trí hạ nhiệt cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, trong đó Mỹ giảm bớt một số loại thuế nhập khẩu, còn Trung Quốc cam kết duy trì nguồn cung đất hiếm quan trọng.

Tuy nhiên, hai bên chưa ký thỏa thuận chính thức khiến triển vọng quan hệ này vẫn còn nhiều bất định bởi cả Mỹ và Trung Quốc đều sẵn sàng có những động thái gây căng thẳng khi cần thiết, theo nhận định của nhà phân tích Patrick O'Hare của Briefing.com.

Trước cuộc gặp, cổ phiếu được kỳ vọng tăng mạnh, đạt mức cao kỷ lục, song đà tăng đã sớm chững lại.

Kết thúc phiên giao dịch tại New York, các chỉ số chính đều đi xuống: Dow Jones giảm 0,2% xuống 47.522,12 điểm, S&P 500 giảm 1,0% xuống 6.822,34 điểm, và Nasdaq Composite giảm mạnh nhất 1,6%, đóng cửa ở mức 23.581,14 điểm.

Nhà phân tích Sam Stovall (CFRA) nhận định thị trường đang ở trạng thái nhạy cảm vì cổ phiếu đang được định giá cao nên có thể giảm mạnh khi chịu tác động kép từ quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và kết quả lợi nhuận ngành công nghệ chưa khả quan.

Cổ phiếu Meta giảm khoảng 11,3% sau khi công ty công bố lợi nhuận quý 3/2025 giảm 83% xuống còn 2,7 tỷ USD. Trong khi đó, cổ phiếu Microsoft giảm 2,9%, còn cổ phiếu Alphabet - công ty mẹ của Google - tăng 2,5%.

Phản ứng của thị trường được các nhà phân tích giải thích là do lo ngại làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) không diễn ra suôn sẻ.

Giám đốc đầu tư Russ Mould tại AJ Bell, cho biết các tập đoàn công nghệ lớn đang chi mạnh cho AI, khiến mô hình kinh doanh tốn kém hơn. Ông cảnh báo nếu AI không tạo ra doanh thu như dự kiến, giá cổ phiếu có thể giảm sâu.

Tuy nhiên, nhà phân tích Fawad Razaqzada của Forex.com nhận định trừ khi các tập đoàn công nghệ lớn chưa công bố kết quả gây bất ngờ tiêu cực thì cổ phiếu vẫn có thể tăng tiếp. Amazon và Apple dự kiến sẽ công bố báo cáo sau khi thị trường Mỹ đóng cửa phiên 30/10.

Tại thị trường trong nước, khép phiên 30/10, chỉ số VN-Index giảm 16,26 điểm (0,96%) xuống 1.669,57 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 1,08 điểm (0,4%) xuống 266,96 điểm./.

Năm yếu tố đưa các thị trường chứng khoán trên toàn cầu lên các mức cao kỷ lục Trong thời gian gần đây, dù triển vọng chính trị và kinh tế bất ổn nhưng các thị trường chứng khoán trên toàn cầu, từ Phố Wall đến Tokyo, từ Paris đến Seoul, đều đã đạt các mức cao kỷ lục