Năm yếu tố đưa các thị trường chứng khoán trên toàn cầu lên các mức cao kỷ lục

Các thị trường chứng khoán trên toàn cầu, từ Phố Wall đến Tokyo, từ Paris đến Seoul, đã đạt các mức cao kỷ lục trong thời gian gần đây, dù triển vọng chính trị và kinh tế bất ổn.

Yếu tố đầu tiên mà nhà phân tích Fawad Razaqzada của City Index chỉ ra là sự bất ổn do các cuộc chiến thương mại đang giảm dần.

Động thái tăng thuế quan đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới của Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu đã khiến các thị trường chứng khoán lao dốc, nhưng căng thẳng thương mại kể từ đó đã dịu bớt dù vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Yếu tố thứ hai là các ngân hàng trung ương đã có thể hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng và việc làm, khi đà tăng lạm phát hậu đại dịch gần như đã được kiểm soát.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất mới nhất vào tháng 9/2024 và dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm khi kết thúc cuộc họp vào ngày 29/10. Lãi suất giảm giúp các doanh nghiệp và người tiêu dùng đi vay dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn, từ đó thúc đẩy hoạt động kinh tế.

Ông Stephen Innes, đối tác quản lý tại SPI Asset Management, nhận định Fed, ngân hàng trung ương có ảnh hưởng nhất thế giới, rõ ràng đang quay lại nới lỏng chính sách tiền tệ, và chỉ riêng điều đó đã phục hồi tâm lý ưa rủi ro trên toàn cầu. Chính sách tiền tệ nới lỏng đã khiến các nhà đầu tư đổ tiền, hoặc thanh khoản, vào thị trường chứng khoán. Kết quả là một làn sóng thanh khoản đang nâng đỡ hầu hết mọi thị trường, từ New York đến Tokyo.

Theo ông Razaqzada, các ngân hàng trung ương khác cũng đang cắt giảm lãi suất, tạo đà cho các thị trường chứng khoán và giúp giảm bớt tác động của sự suy yếu kinh tế và bất ổn chính trị.

Yếu tố thứ ba là các báo cáo lợi nhuận của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có cổ phiếu được giao dịch công khai được yêu cầu phải thường xuyên công bố kết quả kinh doanh và những thông báo này có thể tác động lớn đến giá cổ phiếu.

Nhà phân tích Razaqzada cho biết có những doanh nghiệp vượt kỳ vọng về lợi nhuận trong quý III vừa qua, khi thuế quan không gây ra nhiều ảnh hưởng đến doanh thu hoặc lợi nhuận ròng.

Yếu tố thứ tư là sự bùng nổ đầu tư cho chip, phần cứng và dịch vụ đám mây liên quan đến AI như nhà phân tích thị trường cấp cao tại Capital.com, Daniela Sabin Hathorn, đã chỉ ra.

Cổ phiếu công nghệ đã thúc đẩy ba chỉ số chính của Phố Wall đạt kỷ lục, cũng như cổ phiếu của các nhà sản xuất chip trong chỉ số Kospi của Seoul.

Ông Innes cho biết các công ty công nghệ và AI lớn đang được coi là cơ sở hạ tầng hiện đại của nền kinh tế số, chứ không chỉ là những câu chuyện tăng trưởng theo chu kỳ.

Mặc dù đã có những cảnh báo về việc bong bóng AI có thể hình thành, nhưng vẫn chưa có gì xảy ra cản trở xu hướng hiện nay. Chu kỳ đầu tư lớn và khả năng sinh lời bền vững của các công ty công nghệ đang hỗ trợ các chỉ số chung.

Bảng điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei 225 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Yếu tố thứ năm là những diễn biến chính trị và kinh tế ở các nước gần đây tương đối ít tác động đến thị trường chứng khoán.

Trong tuần trước, thị trường chứng khoán Paris đã lập kỷ lục mới mặc dù vẫn còn nhiều yếu tố chưa rõ ràng về tình hình chính trị của Pháp và khả năng thông qua ngân sách.

Bà Hathorn cho biết nhiều công ty đã niêm yết có doanh thu lớn từ nước ngoài, và các chỉ số chính đang nghiêng hẳn về các công ty đa quốc gia như vậy. Do đó, tình hình chính trị hoặc dữ liệu yếu kém trong nước không hẳn sẽ làm chệch hướng tăng trưởng chung của thị trường nếu các vấn đề chỉ giới hạn trong phạm vi nội địa.

Tuy nhiên, tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài do bất đồng ngân sách có thể bắt đầu gây bất ổn cho các nhà đầu tư./.

Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ đồng, VN-Index thu hẹp đà tăng trong phiên 29/10 VN-Index duy trì sắc xanh nhưng đà tăng bị thu hẹp do áp lực bán ở nhóm vốn hóa lớn, trong khi khối ngoại quay lại bán ròng hơn 800 tỷ đồng, tập trung tại các mã ngân hàng và chứng khoán.