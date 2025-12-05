Mỹ có kế hoạch mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với hơn 30 nước

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, bà Kristi Noem ngày 4/12 cho biết Mỹ có kế hoạch mở rộng số lượng quốc gia nằm trong danh sách cấm nhập cảnh lên hơn 30 nước.

Bộ trưởng Noem đã đưa ra thông tin như vậy trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “The Ingraham Angle” của kênh truyền hình Fox News (Mỹ).

Bà Noem không nêu rõ những quốc gia nào có thể sẽ được đưa thêm vào danh sách, chỉ nói rằng danh sách sẽ gồm “hơn 30 nước” và “Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiếp tục đánh giá các quốc gia."

Hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh cấm nhập cảnh, theo đó ngăn công dân từ 12 quốc gia đến Mỹ và hạn chế công dân từ 7 nước khác, nhằm bảo vệ nước Mỹ trước các “phần tử khủng bố” và các mối đe dọa an ninh khác. Lệnh cấm hiện áp dụng với cả người nhập cư và những người đến Mỹ ngắn hạn như du khách, sinh viên hay doanh nhân.

Nếu được triển khai như thông báo của Bộ trưởng Noem thì việc mở rộng danh sách sẽ đánh dấu Mỹ siết chặt hơn nữa chính sách di trú, nhất là sau vụ xả súng tại Washington D.C. khiến 1 lính Vệ binh Quốc gia thiệt mạng và 1 người khác thương nặng.

Nghi phạm Rahmanullah Lakanwal là công dân Afghanistan, từng làm việc với Mỹ và được cấp quy chế tị nạn trong giai đoạn trước. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng quá trình thẩm định ban đầu chưa đầy đủ.

Sau vụ việc này, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ để ngỏ khả năng “ngừng vĩnh viễn” việc tiếp nhận người nhập cư từ các nước mà ông gọi là "thế giới thứ ba," dù chưa nêu cụ thể tên nước hay định nghĩa khái niệm này.

Trước đó, các quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết Tổng thống Trump đã ra lệnh rà soát lại toàn bộ hồ sơ xin tị nạn được chấp thuận dưới thời chính quyền tiền nhiệm cũng như rà soát thẻ xanh đã cấp cho công dân của 19 quốc gia.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1 vừa qua, Tổng thống Trump đã ưu tiên việc thực thi luật nhập cư và triển khai nhiều biện pháp cứng rắn đối với những người nhập cư bất hợp pháp, trong đó có biện pháp trục xuất người nhập cư trái phép./.

