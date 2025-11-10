Mỹ: Các thượng nghị sỹ đạt thỏa thuận chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ

Tối 9/11 (giờ địa phương, tức sáng 10/11 theo giờ Việt Nam), các Thượng nghị sỹ Mỹ đã đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa.

Theo các nguồn thạo tin, thỏa thuận này - vốn được đàm phán với sự tham gia của các Thượng nghị sỹ Angus King, Jeanne Shaheen, Maggie Hassan cùng một số thượng nghị sỹ Cộng hòa, đã nhận được sự ủng hộ “vượt mức cần thiết” từ khối Dân chủ tại Thượng viện. Các Thượng nghị sỹ Cộng hòa được cho là sẽ ủng hộ thỏa thuận này.

Thượng viện dự kiến bỏ phiếu trong đêm cùng ngày để thông qua dự luật ngắn hạn do Hạ viện chuyển lên, làm cơ sở cho gói ngân sách lớn hơn sẽ được xem xét trong tuần tới.

Gói này bao gồm tài trợ cho Bộ Nông nghiệp, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), Bộ Cựu chiến binh, các dự án xây dựng quân sự và hoạt động của Quốc hội cho cả tài khóa, trong khi các cơ quan còn lại sẽ được cấp ngân sách tạm thời đến ngày 30/1.

Nhằm đạt được thỏa thuận, phe Dân chủ đã nhận được cam kết từ Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune rằng Thượng viện sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu vào tháng 12 để gia hạn các khoản trợ cấp trong Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA), vốn sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nếu Quốc hội không hành động.

Phe Dân chủ cũng sẽ được quyền lựa chọn nội dung dự luật gia hạn được đưa ra biểu quyết.

Thỏa thuận mở lại chính phủ cũng đảm bảo toàn bộ nhân viên liên bang bị tạm thời nghỉ việc trong thời gian đóng cửa được đi làm trở lại và nhận đủ tiền lương bị gián đoạn./.

Mỹ: Chính phủ đóng cửa kéo dài Fed rơi vào trạng thái mù thông tin Việc chính phủ ngừng hoạt động không chỉ khiến Cục Thống kê Lao động Mỹ trì hoãn thời điểm công bố chỉ số CPI mà còn làm gián đoạn quá trình thu thập dữ liệu trực tiếp của cơ quan này.