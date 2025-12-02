Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Ngày 1/12, tại thủ đô La Habana, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (2/12/1960-2/12/2025), khẳng định tình anh em, đồng chí thủy chung Việt Nam-Cuba.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, tham dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba, Thượng tướng Álvaro López Miera; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nông lâm Trung ương Đảng Cộng sản Cuba José Monteagudo Ruiz; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn; Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Phan Thị Thắng, cùng nhiều quan chức sở tại, ngoại giao đoàn và đại diện cộng đồng người Việt tại Cuba.

Mở đầu buổi lễ, các quan khách đã cùng cảm nhận mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đất nước anh em qua video clip “Việt Nam-Cuba: Hai trái tim chung nhịp đập,” cùng các điệu múa và bài hát do các nghệ sỹ Cuba biểu diễn.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long nhấn mạnh rằng quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Đại sứ Lê Quang Long cho biết ngày này cách đây 65 năm, Cuba trở thành quốc gia đầu tiên ở Tây bán cầu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, đặt nền móng cho mối quan hệ mẫu mực và hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế - được bồi đắp từ sự đồng điệu tư tưởng và khát vọng của anh hùng dân tộc José Martí, Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro, có cùng chung lý tưởng cách mạng.

Trong những năm tháng gian khó nhất, Cuba đã sát cánh cùng Việt Nam bằng tấm lòng trong sáng và sự giúp đỡ vô điều kiện. Câu nói của Tổng tư lệnh Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!” đến nay vẫn là biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế chân chính.

Đại sứ Lê Quang Long khẳng định lập trường kiên định của Việt Nam trong việc ủng hộ Cuba, kêu gọi gỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống lại Cuba và đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

Đại sứ Lê Quang Long bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam-Cuba sẽ tiếp tục bước sang giai đoạn phát triển mới, với trọng tâm là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, công nghệ sinh học và y tế, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Với tình cảm anh em son sắt, cùng sự lãnh đạo sáng suốt của hai Đảng và sự tiếp nối của thế hệ trẻ, tình hữu nghị Việt Nam-Cuba chắc chắn sẽ ngày càng bền chặt, thiết thực và hiệu quả hơn.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cũng phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam khai trương không gian ảnh, trưng bày 20 bức ảnh tiêu biểu về lịch sử quan hệ giữa hai dân tộc anh em trong 65 năm qua./.

Thượng tướng Álvaro Lópz Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba, xem những bức ảnh về mối quan hệ lịch sử Việt Nam-Cuba. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)