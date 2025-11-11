Kinh tế Mỹ có tín hiệu suy yếu, giá vàng được đà bứt phá

Giá vàng thế giới tăng gần 3% trong phiên 10/11, đạt mức cao nhất trong hơn hai tuần, khi dữ liệu kinh tế yếu từ Mỹ đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất..

Vào lúc 2 giờ 21 phút ngày 11/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 2,8% lên 4.111,39 USD/ounce sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 24/10. Giá vàng giao tháng 12/2025 cũng tăng gần 3% và chốt phiên ở mức 4.122,00 USD/ounce.

Dữ liệu tuần trước cho thấy số lượng việc làm của Mỹ đã giảm trong tháng 10/2025. Ngoài ra, dữ liệu công bố ngày 7/11 cũng chỉ ra rằng niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã giảm mạnh vào đầu tháng 11/2025 do các hộ gia đình lo lắng về những hậu quả kinh tế.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch và chiến lược gia cấp cao về kim loại tại công ty kinh doanh kim loại quý Zaner Metals, cho biết các dữ liệu này đã khiến thị trường nghiêng nhiều hơn về khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12/2025.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các thị trường hiện dự báo có 64% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12/2025. Vàng, một tài sản không sinh lãi, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Bên cạnh đó, Thượng viện Mỹ ngày 10/11 tiến hành một loạt cuộc bỏ phiếu thủ tục nhằm hoàn tất thỏa thuận giữa các nghị sỹ đảng Cộng hòa và một số nghị sỹ đảng Dân chủ để chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu cuối cùng về dự luật tài trợ cho chính phủ vào đêm cùng ngày nhằm mở cửa trở lại chính phủ liên bang và chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài.

Ông Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank, nhận định rằng việc chính phủ mở cửa trở lại sẽ khôi phục dòng chảy dữ liệu và làm tăng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12/2025.

Nhưng theo ông, quan trọng hơn, điều này sẽ khiến thị trường tập trung trở lại vào triển vọng tài chính đang xấu đi của Mỹ. Vàng thường được xem là kênh trú ẩn an toàn trong những thời kỳ bất ổn kinh tế.

Ông Grant dự đoán giá vàng có thể dao động trong khoảng từ 4.200-4.300 USD/ounce vào cuối năm nay, và mức 5.000 USD/ounce vẫn là một mục tiêu hợp lý cho quý đầu tiên của năm tới.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 4,5% lên 50,46 USD/ounce, đạt mức cao nhất kể từ ngày 21/10. Còn giá bạch kim tăng 2,4% lên 1.582,50 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 11/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 148,20-150,20 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

