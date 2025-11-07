Giá vàng thế giới tăng nhẹ khi nhu cầu trú ẩn an toàn quay trở lại

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên 6/11 khi đồng USD yếu hơn và nhu cầu trú ẩn an toàn quay trở lại trước những lo ngại về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa cũng như sự không chắc chắn về tính hợp pháp của các chính sách thuế quan.

Vào lúc 1 giờ 40 phút ngày 6/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,2%, lên mức 3.989,91 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên gần như đi ngang ở mức 3.991 USD/ounce.

Phiên này, chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã giảm 0,5% sau khi chạm mức cao nhất trong bốn tháng vào phiên trước đó, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals, cho rằng trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đóng cửa và các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ bày tỏ sự hoài nghi về tính hợp pháp của các loại thuế quan sâu rộng của Tổng thống Donald Trump, thị trường đang chứng kiến sự quay trở lại của nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Các nhà giao dịch vẫn đang thận trọng, theo dõi chặt chẽ những hệ quả từ các chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump và những rủi ro liên quan đến việc Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài.

Vàng thường được xem là kênh trú ẩn an toàn trong những giai đoạn bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Ông Grant nhận định rằng vàng đang trên đà kết thúc một năm tương đối tốt, với mục tiêu giá cuối năm trong khoảng từ 4.300-4.400 USD/ounce.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,3% lên 48,22 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 1,8% xuống còn 1.533,93 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều ngày 6/11, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ, SJC ở ngưỡng 147,8 triệu đồng mỗi lượng Thị trường vàng trong nước mở cửa giao dịch sáng nay tăng nhẹ so với cuối ngày 5/11, thương hiệu SJC hiện giao dịch ở ngưỡng 147,8 triệu đồng/lượng, còn tỷ giá trung tâm tăng thêm 3 đồng.