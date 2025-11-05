Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh, thương hiệu SJC về mốc 147 triệu đồng

Giá vàng nhẫn và thương hiệu SJC trong nước đồng loạt giảm mạnh 1,2-1,4 triệu đồng/lượng trong phiên mở cửa sáng ngày 5/11, còn tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng thêm 2 đồng.

Hồng Kiều
Giá vàng miếng SJC chiều bán ra sáng ngày 5/11 đang ở mức 147 triệu đồng/lượng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giá vàng miếng SJC chiều bán ra sáng ngày 5/11 đang ở mức 147 triệu đồng/lượng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thị trường vàng trong nước mở cửa giao dịch sáng ngày 5/11 trong xu hướng giảm mạnh, thương hiệu SJC tiếp tục giảm sâu.

Tại thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 145-147 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), Công ty Phú Quý thông báo giá vàng niêm yết từ 144-147 triệu đồng/lượng, cùng giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày 4/11.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý giao dịch từ 143,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với cuối ngày 4/11.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn cũng giảm 1,4 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch từ 144,3-147,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra) nhưng vẫn cao hơn giá vàng SJC 300.000 đồng/lượng.

Mặc dù biến động, song chênh lệch giá mua/giá bán vàng SJC tại các doanh nghiệp vẫn giữ ở mức cao, dao động từ 2-3 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 3.940 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 125 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.097 đồng/USD, tăng 2 đồng so với ngày 4/11. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh cùng chiều khi cộng thêm 2 đồng/USD.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.101-26.351 đồng/USD. Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.118-26.351 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.115-26.351 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.100-26.351 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

(Vietnam+)
#Giá vàng giảm mạnh trong nước #Thị trường vàng SJC #Chênh lệch giá mua/bán vàng #Ảnh hưởng tỷ giá USD #Giá vàng thế giới so sánh trong nước #Biến động giá vàng nhẫn #Tác động của tỷ giá trung tâm #Thị trường vàng trong nước ngày 5/11 #Giá vàng quy đổi sang USD #Chính sách điều chỉnh tỷ giá ngân hàng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục