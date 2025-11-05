Giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh, thương hiệu SJC về mốc 147 triệu đồng

Thị trường vàng trong nước mở cửa giao dịch sáng ngày 5/11 trong xu hướng giảm mạnh, thương hiệu SJC tiếp tục giảm sâu.

Tại thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 145-147 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), Công ty Phú Quý thông báo giá vàng niêm yết từ 144-147 triệu đồng/lượng, cùng giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày 4/11.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý giao dịch từ 143,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với cuối ngày 4/11.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn cũng giảm 1,4 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch từ 144,3-147,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra) nhưng vẫn cao hơn giá vàng SJC 300.000 đồng/lượng.

Mặc dù biến động, song chênh lệch giá mua/giá bán vàng SJC tại các doanh nghiệp vẫn giữ ở mức cao, dao động từ 2-3 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 3.940 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 125 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.097 đồng/USD, tăng 2 đồng so với ngày 4/11. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh cùng chiều khi cộng thêm 2 đồng/USD.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.101-26.351 đồng/USD. Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.118-26.351 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.115-26.351 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.100-26.351 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Giá vàng trong nước giảm, SJC về ngưỡng 148,2 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng trong nước sáng nay đã giảm 300.000-800.000 đồng mỗi lượng, thương hiệu SJC tiếp tục giao dịch quanh mốc 148 triệu đồng còn tỷ giá trung tâm được điều chỉnh tăng 2 đồng.