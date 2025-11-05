Giá vàng giảm hơn 1% khi đồng USD chạm mức cao nhất trong ba tháng

Giá vàng thế giới giảm hơn 1% trong phiên 4/11, khi đồng USD chạm mức cao nhất trong ba tháng, trong khi các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu kinh tế của Mỹ để tìm kiếm manh mối về đường lối chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Vào lúc 2 giờ 15 phút sáng ngày 5/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1,5% xuống còn 3.940,75 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2025 cũng giảm 1,3%, chốt phiên ở mức 3.960,50 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt chạm mức cao nhất trong ba tháng, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo ông David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, việc đồng USD đạt đỉnh mới đang gây áp lực lên thị trường vàng. Ông cho rằng sự mạnh lên gần đây của đồng USD và áp lực lên thị trường vàng xuất phát từ việc khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới đã giảm xuống.

Mặc dù Fed đã cắt giảm lãi suất vào tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell lại phát đi tín hiệu rằng động thái này này có thể là lần giảm cuối cùng trong năm.

Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy các nhà giao dịch hiện chỉ dự đoán 71% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 9-10/12 của Fed, so với mức hơn 90% một tuần trước đó. Vàng, một loại tài sản không có lãi suất, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và ngược lại.

Trong bối cảnh việc Chính phủ Mỹ đóng cửa có khả năng trở thành đợt dài nhất từ trước đến nay, làm tạm dừng việc công bố dữ liệu của chính phủ, các nhà đầu tư đang ngày càng tập trung hơn vào các báo cáo kinh tế không chính thức, bao gồm Báo cáo việc làm tháng 10 của ADP, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 5/11.

Vàng đã giảm hơn 9% so với mức cao kỷ lục vào ngày 20/10, nhưng vẫn tăng 53% từ đầu năm đến nay.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,5% xuống 47,32 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 1,8% còn 1.538,05 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 4/11, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 146,20-148,20 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

