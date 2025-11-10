Giá vàng châu Á tăng mạnh lên mức cao nhất trong vòng hai tuần

Giá vàng đã tăng vọt lên mức cao nhất trong hai tuần trong phiên 10/11 tại châu Á, trước kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất khác của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 12 tới và một loạt dữ liệu kinh tế yếu kém gây lo ngại về sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu.

Giá vàng giao ngay tăng 1,8% lên 4.070,99 USD/ounce vào lúc 13 giờ 43 phút ngày 10/11 (theo giờ Việt Nam), đạt mức cao nhất kể từ ngày 27/10. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2025 của Mỹ tăng gần 2% lên 4.079,70 USD/ounce.

Số liệu của công ty phân tích nguồn nhân lực Revelio Labs cho thấy 9.100 lao động Mỹ đã bị mất việc làm trong tháng 10/2025, với số lượng nhân viên chính phủ giảm 22.200 vị trí.

Việc các doanh nghiệp cắt giảm chi phí và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã dẫn đến sự gia tăng đột biến các thông báo sa thải.

Trong khi đó, kết quả khảo sát được công bố ngày 7/10 cho thấy lòng tin tiêu dùng tại Mỹ ở mức thấp nhất trong gần 3 năm rưỡi vào đầu tháng 11/2025, do lo ngại về tác động kinh tế từ đợt đóng cửa chính phủ dài nhất từ trước đến nay.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà đầu tư hiện dự đoán khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới là 67%. Vàng, tài sản không sinh lời, thường có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và trong bối cảnh kinh tế bất ổn.

Tối 9/11, Thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua gói dự luật ngân sách liên bang, đánh dấu bước tiến lớn hướng tới việc chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước này, kéo dài hơn 40 ngày kể từ ngày 1/10.

Chuyên gia phân tích thị trường hàng đầu của công ty dịch vụ tài chính KCM Trade, Tim Waterer, cho rằng tình trạng đóng cửa chính phủ có thể sắp chấm dứt nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc các số liệu kinh tế quan trọng đã không được công bố kể từ khi tình trạng đóng cửa bắt đầu diễn ra sẽ trở nên rõ ràng hơn.

SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, cho biết lượng vàng nắm giữ của họ đã tăng 0,16% lên 1.042,06 tấn vào ngày 7/11, từ mức 1.040,35 tấn một ngày trước đó.

Tại Việt Nam, vào lúc 15 giờ 32 phút ngày 10/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 148,2-150,2 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra)./.

Giá vàng trong nước đồng loạt đi lên, tiến sát mốc 150 triệu đồng mỗi lượng Do giá vàng thế giới tăng mạnh nên hai thương hiệu vàng trong nước cũng điều chỉnh tăng từ 1-1,2 triệu đồng/lượng, tiến sát 150 triệu đồng, trong khi tỷ giá trung tâm cũng điều chỉnh tăng 3 đồng.