Giá vàng thế giới ổn định trong tuần qua sau hai tuần giảm liên tiếp

Giá vàng thế giới tuần này gần như không thay đổi so với mức đóng cửa cuối tuần trước, sau hai tuần giảm liên tiếp, khi đồng USD suy yếu và những bất ổn xung quanh việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn. Kể từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng hơn 50% và đang trên đà đạt mức tăng hàng năm tốt nhất kể từ năm 1979.

Chốt phiên cuối tuần 7/11, giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.005,21 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2025 của Mỹ tăng 0,5% lên 4.009,80 USD/ounce.

Trước đó, thị trường vàng phiên 6/11 đã ghi nhận nhu cầu trú ẩn an toàn quay trở lại trước những lo ngại về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa cũng như sự không chắc chắn về tính hợp pháp của các chính sách thuế quan của Mỹ. Giá vàng giao ngay tăng 0,2%, lên mức 3.989,91 USD/ounce.

Trong phiên 5/11, giá vàng cũng tăng hơn 1% dù số liệu việc làm của Mỹ khả quan.

Sau các phiên biến động mạnh, giá vàng "tạm nghỉ" ở mốc 4.000 USD/ounce trong phiên 3/11 trong khi chờ đợi số liệu về kinh tế Mỹ và giảm hơn 1% trong phiên 4/11, khi đồng USD chạm mức cao nhất trong ba tháng.

Vào ngày 37 của đợt đóng cửa Chính phủ liên bang dài nhất trong lịch sử Mỹ, các thượng nghị sỹ đảng Dân chủ vẫn chưa đồng ý với đề xuất chấm dứt tình trạng này, dù phía đảng Cộng hòa đưa ra nhượng bộ nhằm khôi phục việc làm cho hàng trăm nghìn nhân viên liên bang.

Đảng Dân chủ đã nhóm họp kín gần hai tiếng - lần thứ hai trong hai ngày qua - giữa lúc khoảng 750.000 nhân viên liên bang tạm nghỉ việc, hàng nghìn người khác phải làm không lương, còn các chương trình hỗ trợ thực phẩm và trợ cấp Head Start (chương trình hỗ trợ trẻ em từ 0 đến 5 tuổi ở các gia đình có thu nhập thấp) cho hàng triệu người dân, bao gồm cả trẻ em, bị đình trệ.

Trong những ngày tới, các sân bay lớn của Mỹ dự kiến cắt giảm khoảng 10% chuyến bay do kiểm soát viên không lưu không được trả lương.

Sau 14 lần bỏ phiếu thất bại cho dự luật tài trợ tạm thời, Thượng viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu lại vào ngày 7/11 (giờ địa phương). Lần này, các nghị sĩ cho rằng dự luật có thể được sửa đổi trong những ngày tới để bổ sung nội dung lưỡng đảng về việc mở cửa lại các cơ quan liên bang và cấp vốn cho một số chương trình đến hết năm tài khóa.

Do việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã trì hoãn việc công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp hàng tháng, các nhà giao dịch đã chuyển sự chú ý sang số liệu của khu vực tư nhân, cho thấy tình trạng mất việc làm trong tháng 10/2025, để đánh giá khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện nhận định có 66% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12/2025. Vàng được coi là một công cụ phòng ngừa rủi ro trong thời kỳ bất ổn, và là một tài sản không sinh lời, vàng có xu hướng hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Số liệu mới nhất cho thấy sự suy yếu ở các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Mỹ. Tâm lý người tiêu dùng Mỹ trở nên tồi tệ hơn khi việc đóng cửa chính phủ gây áp lực lên triển vọng kinh tế, trong khi giá cả tăng cao gây lo ngại về tài chính cá nhân. Nỗi lo về thất nghiệp tăng vọt, với 71% số người được hỏi trong khảo sát của Đại học Michigan dự đoán tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng trong năm tới.

Trong khi đó, theo ước tính của công ty tuyển dụng Indeed, cơ hội việc làm tháng 10/2025 tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 4 năm qua với chỉ số Đăng tuyển Việc làm (Job Postings Index) của công ty giảm xuống mức 101,9 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021.

Mức hiện tại phản ánh sự sụt giảm khoảng 3,5% so với giữa tháng 8, số liệu gần nhất mà Cục Thống kê Lao động (BLS) công bố trước khi Chính phủ Mỹ đóng cửa.Thị trường lao động đang yếu đi đã khiến các quan chức của Fed bày tỏ lo ngại.

Tuần trước, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu với tỷ lệ 10 phiếu thuận và 2 phiếu chống để giảm lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất xuống mức dao động từ 3,75-4%. Các quan chức Fed cho rằng rủi ro gia tăng đối với thị trường lao động hiện đáng lo ngại hơn so với lạm phát, hiện ở mức 3% và cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Lợi suất trái phiếu và đồng USD giảm sau khi các số liệu kinh tế được công bố, giúp thúc đẩy giá vàng, tài sản vốn không sinh lời. Đồng USD xuống giá giúp vàng được định giá bằng đồng tiền này trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Với Trung Quốc, nước này đã bắt đầu thiết lập một cơ chế cấp phép mới cho đất hiếm có thể đẩy nhanh việc xuất khẩu, mặc dù các chuyên gia trong ngành cho biết điều này khó có thể dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế như Mỹ kỳ vọng. Ngân hàng Commerzbank cho rằng, dù những sóng gió trong chính sách thương mại đã lắng dịu phần nào, các xung đột vẫn chưa được giải quyết. Do đó, vàng có thể vẫn được ưa chuộng như một kênh trú ẩn an toàn.

Còn tại Ấn Độ, nhu cầu vàng vật chất của quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu này vẫn ở mức thấp do giá cả biến động khiến người mua e ngại và buộc các đại lý phải giảm giá mạnh./.

