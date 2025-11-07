Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng trong nước không biến động, SJC vẫn ở ngưỡng 148,4 triệu đồng mỗi lượng

Thị trường vàng trong nước giao dịch sáng 7/11 không biến động so với cuối ngày hôm trước, trong đó thương hiệu SJC giữ nguyên ở ngưỡng 148,4 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm tăng thêm 3 đồng.

Hồng Kiều
(Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)

Giá vàng trong nước giữ ổn định phiên giao dịch sáng nay (7/11), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục đi lên.

Tại thời điểm 10 giờ, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), đi ngang so với cuối ngày 6/11.

Còn tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC và giá vàng nhẫn cùng niêm yết từ 145,4-148,4 triệu đồng/lượng, không đổi so với cuối ngày 6/11.

Tương tự, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng vẫn giao dịch từ 145,8-148,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), song mức giá này vẫn cao hơn giá vàng SJC 400.000 đồng/lượng.

Mặc dù không biến động, nhưng chênh lệch giá mua/giá bán vàng SJC tại các doanh nghiệp vẫn giữ ở mức cao, dao động từ 2-3 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 3.996 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 126,9 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 21,5 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.103 đồng/USD, tăng 3 đồng so với ngày 6/11. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh cùng chiều khi cộng thêm 3 đồng/USD.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.088-26.358 đồng/USD. Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.109-26.358 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.118-26.358 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.100-26.358 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

(Vietnam+)
#Thị trường vàng trong nước #Giá vàng SJC ổn định #Chênh lệch giá mua bán vàng #Giá vàng thế giới và quy đổi #Tỷ giá USD và ảnh hưởng đến vàng #Giao dịch vàng tại các doanh nghiệp #Ảnh hưởng của tỷ giá trung tâm #Biến động giá vàng quốc tế #Chênh lệch giá vàng nội địa và quốc tế
