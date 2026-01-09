Honduras: Nổ trong khuôn viên tòa nhà quốc hội

Cảnh sát Honduras cho biết ngày 8/1 đã xảy ra một vụ nổ ở khu vực tòa nhà Quốc hội nước này khiến một nữ nghị sỹ bị thương. Vụ việc xảy ra ngay trước khi một phiên họp quốc hội.



Trong thông báo, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Manuel Aguilar Godoy cho biết một thiết bị nổ được ném từ bên ngoài vào khu vực phía sau tòa nhà Quốc hội, gần nơi nghị sỹ Gladis Aurora Lopez đang trao đổi với các phóng viên. Thiết bị phát nổ đã khiến bà Lopez bị thương ở vai, lưng và đầu.

Một nhóm điều tra chuyên trách đã được triển khai để xem xét đoạn phim camera an ninh từ bên trong cơ quan lập pháp, các bản ghi âm hệ thống khẩn cấp 911 và camera giám sát gần đó nhằm xác định những người chịu trách nhiệm.



Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, Chủ tịch Quốc hội Luis Redondo đã lên án hành vi bạo lực này.



Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình chính trị căng thẳng bên ngoài tòa nhà./.



