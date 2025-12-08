Na Uy: Nổ súng tại trung tâm thương mại lớn nhất thủ đô Oslo

Thế giới

Vụ nổ súng tại trung tâm thương mại Storo, Oslo, khiến ít nhất 2 người bị thương, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm và tiến hành kiểm tra toàn khu vực.

Minh Tâm
Trung tâm thương mại Storo ở phía Bắc Oslo. (Nguồn: The Sun)

Ngày 8/12, Cảnh sát Na Uy cho biết trung tâm thương mại lớn nhất thủ đô Oslo đã phải sơ tán khẩn cấp sau một vụ nổ súng.

Nghi phạm đã bị bắt giữ.

Trong thông báo, cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra tại trung tâm thương mại Storo ở phía Bắc Oslo vào thời điểm tập trung đông người mua sắm dịp Giáng sinh. Sau vụ việc, cảnh sát đã kiểm tra gần như toàn bộ khu vực và không thấy có người bị thương.

Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát xác định chỉ có một phát súng, tình nghi là từ súng trường.

Nghi phạm được cho là đã hành động một mình và đang bị cơ quan chức năng thẩm vấn./.

(TTXVN/Vietnam+)
