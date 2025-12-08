Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp về “duy trì hòa bình và an ninh tại Ukraine”

Ngày 8/12, Phái bộ Slovenia tại Liên hợp quốc, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 12, cho biết Hội đồng Bảo an sẽ họp về tình hình Ukraine vào ngày 9/12, theo đề nghị của các nước phương Tây.



Phái bộ cho biết cuộc họp được đề xuất bởi Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Hàn Quốc và Vương quốc Anh. Slovenia cũng tham gia đề nghị với tư cách quốc gia thành viên. Theo phái bộ Slovenia, cuộc họp sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng theo giờ địa phương (15 giờ GMT).



Cuộc họp sẽ tập trung vào chủ đề “Duy trì hòa bình và an ninh tại Ukraine.” Tình hình trong nước của Ukraine, bao gồm các vấn đề nhân đạo, sẽ được thảo luận tại đây.

Trước đó, ngày 7/12, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có cuộc điện đàm “rất thực chất và mang tính xây dựng” với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner.

