Tổng thống Trump thất vọng vì Ukraine chưa xem xét đề xuất hòa bình của Mỹ

Ngày 7/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ thất vọng trước việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho đến nay vẫn chưa xem xét đề xuất hòa bình của Washington nhằm giải quyết cuộc xung đột dai dẳng tại Ukraine.

Phát biểu tại một sự kiện, ông Trump cho rằng Mỹ đang nỗ lực chấm dứt “cuộc chiến thứ chín” dưới nhiệm kỳ của mình. Ông chủ Nhà Trắng cho biết đã thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine về kế hoạch hòa bình.

Trong khi đó, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky trước chuyến công du châu Âu của nhà lãnh đạo Ukraine nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Bà Meloni tái khẳng định sự ủng hộ của Italy đối với Ukraine, đồng thời thông báo nước này sẽ gửi các máy phát điện và hàng cứu trợ khẩn cấp hỗ trợ hạ tầng năng lượng của Ukraine trong thời gian tới.

Văn phòng Thủ tướng Italy cho biết bà Meloni ủng hộ các nỗ lực đàm phán, do Mỹ dẫn dắt, để đạt “một nền hòa bình công bằng và lâu dài," hoan nghênh thiện chí của Kiev, đồng thời kêu gọi Moskva thể hiện sự cởi mở tương tự.

Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ gặp một số lãnh đạo châu Âu trong những ngày tới, như một phần của các cuộc tham vấn nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm./.

