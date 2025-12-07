Nga cảnh báo hoạt động quân sự của NATO ở Bắc Cực làm gia tăng rủi ro an ninh

Thế giới

Moskva cảnh báo sự hiện diện quân sự ngày càng lớn của NATO tại Bắc Cực đang làm gia tăng rủi ro an ninh với Nga, trong đó các động thái của Anh và Na Uy bị cho là đẩy khu vực vào vòng căng thẳng mới.

Theo Tân hoa xã, Đại sứ Nga tại Na Uy Nikolai Korchunov ngày 6/12 nhấn mạnh, Moskva đang áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh sự hiện diện và hoạt động quân sự gia tăng của các nước thành viên NATO tại Bắc Cực.

Hãng RIA Novosti dẫn lời Đại sứ Nga Korchunov nêu rõ, những động thái quân sự gần đây của Na Uy, Anh và một số nước NATO trên sườn Bắc của liên minh gây rủi ro an ninh trực tiếp cho Nga, làm mất ổn định khu vực Bắc Cực và gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố nguy hiểm.

Theo ông, việc tăng cường quân sự ở miền Bắc Na Uy và quốc tế hóa hoạt động quân sự tại Bắc Cực “không củng cố an ninh mà chỉ thổi bùng căng thẳng quân sự - chính trị.”

Ông cho rằng những xu hướng tiêu cực này là lý do chính đáng khiến Nga buộc phải triển khai các biện pháp cần thiết để tự vệ.

Anh và Na Uy hôm 4/12 đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới, bao gồm tuần tra chung trên biển tại khu vực giữa Greenland, Iceland, Anh và Na Uy nhằm giám sát hoạt động tàu ngầm Hải quân Nga.

Thỏa thuận cũng tăng số lượng và thời gian các đợt triển khai lực lượng thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh tại Na Uy, đồng thời xem xét khả năng xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự hỗ trợ ở miền Bắc nước này./.

