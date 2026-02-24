Hungary chặn gói trừng phạt thứ 20 của EU nhằm vào Nga

Ngày 23/2, Hungary tuyên bố chặn gói trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga, đồng thời phản đối khoản vay 90 tỷ euro (106 tỷ USD) dành cho Ukraine, làm gia tăng căng thẳng trong nội bộ khối ngay trước thềm kỷ niệm 4 năm diễn ra xung đột Nga-Ukraine.

Phát biểu sau cuộc họp Hội đồng Ngoại trưởng EU, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto khẳng định Budapest không ủng hộ gói trừng phạt mới cũng như không chấp thuận khoản vay quân sự quy mô lớn cho Kiev.

Theo ông, quyết định này xuất phát từ việc Ukraine ngừng trung chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba - tuyến cung cấp dầu thô quan trọng cho Hungary và Slovakia.

Ông Szijjarto cho rằng việc gián đoạn nguồn cung năng lượng đe dọa an ninh năng lượng của Hungary, đồng thời cáo buộc Ukraine sử dụng vấn đề này để gây sức ép chính trị.

Trước đó, Budapest cũng đã dừng cung cấp nhiên liệu diesel cho Ukraine, coi đây là biện pháp đáp trả.

Động thái của Hungary đã vấp phải phản ứng từ nhiều nước thành viên EU. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi khối tiếp tục gia tăng sức ép đối với Moskva và sớm thông qua gói trừng phạt mới.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul bày tỏ “ngạc nhiên” trước lập trường của Budapest và cho biết Berlin sẽ tiếp tục vận động Hungary “xem xét lại quan điểm.”

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas thừa nhận khả năng đạt được đồng thuận về gói trừng phạt trong ngày 23/2 là không cao, song khẳng định các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Paula Pinho nhấn mạnh các cam kết đạt được ở cấp lãnh đạo cần được tôn trọng.

Gói trừng phạt thứ 20 dự kiến nhắm vào đội tàu vận chuyển dầu của Nga và các nguồn thu từ năng lượng của Moskva.

Kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2/2022, EU đã áp đặt 19 vòng trừng phạt đối với Nga và cung cấp cho Ukraine gần 195 tỷ euro (231 tỷ USD) hỗ trợ tài chính.

Lập trường cứng rắn của Budapest được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Viktor Orban đang bước vào giai đoạn vận động trước cuộc bầu cử quan trọng vào tháng 4 tới.

Hungary, cùng với Slovakia, hiện vẫn duy trì nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga theo cơ chế miễn trừ tạm thời của EU./.

Nga cảnh báo hậu quả “cuộc chiến tàu chở dầu” do gói trừng phạt mới của EU Một số nguồn tin cho biết Ủy ban châu Âu (EC) đang hoàn thiện cơ sở pháp lý để chặn các tàu chở dầu của Nga như một phần của gói trừng phạt mới và làm dấy lên quan ngại ở một số quốc gia EU.