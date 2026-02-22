Nga ồ ạt tập kích hạ tầng năng lượng và đường sắt khắp Ukraine

Theo AFP, quân đội Nga ngày 22/2 đã phóng hàng loạt tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) vào các mục tiêu trên khắp Ukraine, tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng, đường sắt và tòa nhà dân cư, chỉ 2 ngày trước thời điểm tròn 4 năm nổ ra cuộc chiến của Moskva.

Các phóng viên AFP tại Kiev đã nghe thấy một loạt tiếng nổ bắt đầu từ khoảng 4h00 (giờ địa phương), ngay sau khi cảnh báo không kích được ban bố, tiếp đó Không quân Ukraine đã mở rộng cảnh báo trên toàn quốc do mối đe dọa từ tên lửa.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng khoảng 50 tên lửa và 300 thiết bị bay không người lái trong đêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm: “Mục tiêu chính của cuộc tấn công là lĩnh vực năng lượng. Các tòa nhà dân cư thông thường cũng bị hư hại và có tổn thất đối với đường sắt.”

Cảnh sát quốc gia Ukraine cho hay 1 người đàn ông đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, trong đó có 4 trẻ em, tại Kiev và các khu vực lân cận.

Phóng viên AFP đã chứng kiến lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm trong đống đổ nát của một ngôi nhà hai tầng bị phá hủy phần lớn tại Sofiivska Borshchagivka thuộc vùng Kiev.

Nhiệt độ đã giảm xuống gần -10°C khi Kiev bị tấn công, các dịch vụ khẩn cấp đã được triển khai khắp thành phố.

Thủ đô của Ukraine, nơi thường xuyên bị Nga tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào ngày 24/2/2022, đã phải đối mặt với các đợt không kích đêm trong những tuần gần đây khi Moskva tăng cường những cuộc tấn công mùa Đông.

Quân đội Nga thừa nhận đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở được quân đội Ukraine sử dụng và tuyên bố tất cả các mục tiêu đã bị đánh trúng.

Trong khi đó, chính quyền tỉnh Belgorod ở phía Tây nước Nga xác nhận 1 người đàn ông đã thiệt mạng sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine.

Trước đó, ngày 21/2, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tập kích nhắm vào nhiều tàu, máy bay và đơn vị pháo binh Nga tại bán đảo Crimea và phần lãnh thổ thuộc tỉnh Zaporizhzhia hiện do Moscow kiểm soát, theo tờ Kyiv Independent.

Tại khu vực gần Sevastopol (Crimea), các lực lượng Ukraine đã đánh trúng 2 tàu tuần tra biên giới thuộc Đề án 22460 Hunter. Đây là loại tàu tuần duyên lớp Rubin của Nga, được thiết kế chuyên biệt để đối phó với các mục tiêu trên không và trên mặt nước./.

Ukraine tiếp tục cáo buộc Nga tập kích gây thương vong Tổng thống Volodymyr Zelensky đăng hình ảnh và video cho thấy các tòa nhà nhiều tầng bị phá hủy, bao trùm bởi khói, được cho là hậu quả sau vụ tấn công của Nga nhằm vào Ternopol.