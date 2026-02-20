Pháp phạt tù cựu Bộ trưởng Nội vụ do biển thủ công quỹ

Ngày 19/12, Tòa án hình sự Paris (Pháp) đã tuyên phạt 2 năm tù treo đối với cựu Bộ trưởng Nội vụ nước này Bruno Le Roux do hành vi tuyển dụng khống 2 con gái ruột làm cộng tác viên nghị sỹ và sử dụng sai mục đích khoản phụ cấp nhiệm kỳ (IRFM) khi còn là nghị sĩ Quốc hội.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngoài việc phải nộp phạt 70.000 euro (hơn 82.000 USD), ông Le Roux còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ dân cử trong 5 năm sau khi mãn hạn tù và phải bồi hoàn cho Quốc hội Pháp gần 160.000 euro để khắc phục các thiệt hại vật chất.

Phán quyết của tòa án xác định các vị trí cộng tác viên dành cho 2 con gái của ông Le Roux trong giai đoạn 2009-2017 là “hoàn toàn hư cấu,” nhấn mạnh sự “không tương xứng” giữa các nhiệm vụ được nêu và công việc thực tế được thực hiện.

Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điều tra sơ bộ do Viện Công tố tài chính quốc gia (PNF) tiến hành năm 2017, liên quan đến việc ông Le Roux tuyển dụng 2 con gái làm cộng tác viên nghị sỹ khi ông là đại biểu Quốc hội khu vực Seine-Saint-Denis. Theo tiết lộ của truyền thông, 2 con của ông Le Roux đã lần lượt ký 14 và 10 hợp đồng khi còn đang học trung học và đại học.

Trước đó, trong phiên tòa diễn ra vào tháng 11/2025, PNF đã đề nghị mức án 2 năm tù treo có giám sát và 40.000 euro tiền phạt, kèm theo hình phạt bổ sung 5 năm không được phép ứng cử các chức vụ dân cử.

Ngoài cáo buộc tuyển dụng khống, ông Le Roux còn bị xét xử vì việc sử dụng khoản IRFM trong thời gian làm nghị sỹ, dựa trên hồ sơ năm 2018 của Cơ quan cấp cao về minh bạch đời sống công (HATVP).

Chủ tọa phiên tòa nhận định những lời giải thích của ông Le Roux về việc sử dụng IRFM là “thiếu thực tế” và “thiếu thiện chí”./.

Pháp: Lãnh đạo cánh hữu Marine Le Pen bị kết tội biển thủ công quỹ Nếu tòa án chấp nhận đề nghị của công tố viên về việc áp dụng ngay lệnh cấm đảm nhiệm chức vụ công kể cả khi bà Le Pen kháng cáo, điều này sẽ ngăn cản bà ra tranh cử tổng thống vào năm 2027.