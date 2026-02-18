Xuân Bính Ngọ 2026 - Động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt-Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, chiều 17/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Moskva, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đã có buổi tiếp thân mật ông Evgeny Grigoriev, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ.



Tại cuộc gặp, ông Evgeny Grigoriev đã chuyển những lời chúc mừng Năm Mới tốt đẹp nhất của Thống đốc thành phố St. Petersburg, ông Alexander Beglov gửi tới Đại sứ Đặng Minh Khôi và thông qua Đại sứ gửi tới nhân dân Việt Nam.



Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ vui mừng khi đón tiếp người bạn thân thiết của Việt Nam ngay trong ngày đầu tiên của Năm Mới âm lịch. Đại sứ khẳng định, việc lãnh đạo chính quyền St. Petersburg dành thời gian thăm và chúc Tết cơ quan đại diện Việt Nam là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó chặt chẽ giữa hai nước nói chung và với thành phố Saint Petersburg nói riêng.



Trao đổi về quan hệ song phương, hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga đang ở giai đoạn phát triển năng động, đặc biệt sau những định hướng quan trọng từ Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) và các cuộc điện đàm cấp cao giữa lãnh đạo hai nước đầu năm 2026.



Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, kết quả Đại hội XIV, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số sẽ là động lực mới thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng phát triển hơn nữa.

Đại sứ nhấn mạnh, Nga có những thế mạnh về công nghệ và kinh nghiệm xây dựng các cơ sở hạ tầng chiến lược quan trọng mà Việt Nam quan tâm và đây là tiềm năng lớn trong quan hệ song phương trong thời gian tới.



Về hợp tác địa phương, ông Evgeny Grigoriev nhấn mạnh vai trò “đầu tàu” của mối quan hệ giữa St. Petersburg và Thành phố Hồ Chí Minh. Hai bên đánh giá cao các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế đã triển khai, đặc biệt là việc duy trì và phát huy giá trị của tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại St. Petersburg - biểu tượng vĩnh cửu của tình hữu nghị giữa hai thành phố kết nghĩa.



Về hợp tác trong thời gian tới, Đại sứ Đặng Minh Khôi và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg Grigoriev đã trao đổi về một số hoạt động tăng cường hợp tác giữa hai nước thời gian tới, cùng chia sẻ tầm nhìn về việc mở rộng hợp tác giữa thành phố St. Petersburg với thành phố Hồ Chí Minh như thúc đẩy các đoàn doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại, văn hóa-giáo dục, giao lưu nhân dân.



Ông Evgeny Grigoriev khẳng định St. Petersburg sẽ luôn là đối tác tin cậy, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương Việt Nam trong việc triển khai các dự án hợp tác cụ thể, thực chất trong năm 2026./.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Kinh nghiệm từ Nga và cơ hội hợp tác Nước Nga có rất nhiều các loại mặt hàng có thể tham gia vào các hội chợ của Việt Nam như các mặt hàng về nông nghiệp, gồm thịt lợn, thịt bò, các loại dầu hướng dương.