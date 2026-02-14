Tình hình Ukraine và vấn đề Greenland được quan tâm tại Hội nghị an ninh Munich

Ngày 13/2, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị an ninh Munich đang diễn ra tại Đức để thảo luận về tình hình Ukraine, các vấn đề toàn cầu khác và quan hệ đối tác giữa Mỹ và châu Âu.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết: "Hai bên đã thảo luận về các vấn đề cấp bách, trong đó bao gồm việc đảm bảo chuỗi cung ứng, thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, cũng như tăng cường quan hệ đối tác giữa Mỹ và châu Âu."

Cũng theo tuyên bố trên, ông Rubio và ông Merz đã thảo luận về tầm quan trọng của việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác Mỹ-Đức trong các ưu tiên quan trọng này.

Liên quan đến Greenland, một trong những vấn đề quan trọng chi phối tại Hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nhất trí sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán với Đan Mạch về vùng lãnh thổ tự trị thuộc quốc gia Bắc Âu này.

Một quan chức Mỹ xác nhận ông Rubio đã có cuộc gặp kéo dài 15 phút với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen bên lề Hội nghị An ninh Munich, song không cung cấp thông tin chi tiết.

Trên trang mạng X, bà Frederiksen cho biết đã có một "cuộc thảo luận mang tính xây dựng" với ông Rubio, khẳng định "công việc sẽ tiếp tục như đã thỏa thuận trong nhóm công tác cấp cao."

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng chỉ trích chính sách của Mỹ và kêu gọi châu Âu thể hiện sự can đảm hơn nữa, đưa lục địa này trở thành một cường quốc địa chính trị.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, nhấn mạnh những cơ hội đang mở ra cho châu Âu, Tổng thống Macron khẳng định đây là thời điểm thích hợp để xây dựng một châu Âu hùng mạnh, kiên định bảo vệ lợi ích của mình, trong đó có việc "chống lại các loại thuế vô lý và kiên quyết bác bỏ các yêu sách vô căn cứ đối với lãnh thổ châu Âu."

Phát biểu này được cho là nhằm vào chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các tuyên bố chủ quyền đối với Greenland.

Đáp trả chỉ trích của Mỹ rằng châu Âu quá chậm chạp và quan liêu, ông Macron khẳng định châu Âu là một cấu trúc của các quốc gia có chủ quyền, đã thể chế hóa hòa bình và tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế. Đây không phải là một mô hình lỗi thời, mà chính xác là những gì người dân lục địa này cần.

Liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Pháp kêu gọi tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine nhằm bảo đảm an ninh cho châu Âu.

Nhà lãnh đạo Pháp đồng thời đề xuất điều chỉnh toàn diện chính sách an ninh của châu Âu, trong đó có việc xem xét lại chiến lược răn đe hạt nhân.

Ông cũng ủng hộ mở rộng các chương trình hợp tác phát triển vũ khí trong nội khối, cho biết Pháp đang trao đổi với Đức và Vương quốc Anh về nội dung này./.

Hội nghị An ninh Munich: Thách thức và hợp tác xuyên Đại Tây Dương Bên cạnh vấn đề Greenland, hội nghị dự kiến tập trung vào triển vọng duy trì đoàn kết xuyên Đại Tây Dương, vai trò bảo đảm an ninh của Mỹ với châu Âu, xung đột Ukraine cũng như quan hệ với Moskva.