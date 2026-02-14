Hội nghị An ninh Munich: Mỹ kêu gọi xây dựng giai đoạn hợp tác mới với châu Âu

Tiếp tục thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị an ninh Munich đang diễn ra tại thành phố cùng tên, bang Bavaria (Bayern), ngày 14/2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington coi trọng quan hệ đối tác với châu Âu và mong muốn cùng các đồng minh xây dựng một giai đoạn phát triển mới dựa trên hợp tác chặt chẽ, đồng thời bảo đảm lợi ích quốc gia trong bối cảnh địa chính trị nhiều biến động.

Ông Rubio bác bỏ những quan điểm cho rằng quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang suy yếu, nhấn mạnh Mỹ và châu Âu có mối liên kết lịch sử sâu sắc và vận mệnh gắn bó lâu dài.

Ông khẳng định Washington mong muốn đồng hành cùng các nước châu Âu trong các lĩnh vực then chốt như thương mại, năng lượng, công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, không gian và chuỗi cung ứng chiến lược.

Theo Ngoại trưởng Rubio, Mỹ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các đồng minh nhằm củng cố năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an ninh chung.

Ông cũng cho rằng hợp tác không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quốc phòng mà cần mở rộng sang các trụ cột kinh tế-công nghệ, góp phần nâng cao vị thế của hai bờ Đại Tây Dương trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

Liên quan đến vấn đề an ninh, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nhấn mạnh châu Âu cần chủ động hơn trong việc bảo đảm an ninh của chính mình.

Bà cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần tăng cường năng lực chiến lược trong các lĩnh vực như không gian, tình báo và năng lực phòng vệ, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên nhằm xây dựng nền tảng quốc phòng vững chắc hơn trong thời gian tới.

Hai bên đều đánh giá cao tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và vai trò của các thể chế đa phương trong giải quyết các thách thức toàn cầu.

Các phát biểu tại hội nghị cho thấy Mỹ và châu Âu tiếp tục coi trọng quan hệ đối tác truyền thống, đồng thời hướng tới tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế và công nghệ, nhằm đáp ứng hiệu quả hơn những yêu cầu mới của môi trường quốc tế./.

Hội nghị An ninh Munich: Thách thức và hợp tác xuyên Đại Tây Dương Bên cạnh vấn đề Greenland, hội nghị dự kiến tập trung vào triển vọng duy trì đoàn kết xuyên Đại Tây Dương, vai trò bảo đảm an ninh của Mỹ với châu Âu, xung đột Ukraine cũng như quan hệ với Moskva.