Hội nghị An ninh Munich: Thách thức và hợp tác xuyên Đại Tây Dương

Hội nghị An ninh Munich lần thứ 62 diễn ra tại thành phố Munich (München) thủ phủ của bang Bavaria (Bayern), miền Nam nước Đức từ ngày 13-15/2 được đánh giá là phép thử mới đối với quan hệ xuyên Đại Tây Dương, trong bối cảnh Mỹ và châu Âu có những quan điểm khác biệt về an ninh, quốc phòng và cách tiếp cận các vấn đề toàn cầu.

Bên cạnh vấn đề Greenland, chương trình nghị sự của hội nghị dự kiến tập trung vào triển vọng duy trì đoàn kết xuyên Đại Tây Dương, vai trò bảo đảm an ninh của Mỹ đối với châu Âu, xung đột tại Ukraine cũng như quan hệ với Moskva.

Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự hội nghị thường niên năm nay. Trả lời báo giới khi rời Mỹ, ông nhấn mạnh châu Âu vẫn là đối tác quan trọng của Mỹ. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng lưu ý bối cảnh địa chính trị đang thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi các bên xem xét lại vai trò và cách thức hợp tác.

Quan chức Mỹ dự kiến tập trung vào các lĩnh vực hợp tác liên quan đến các vấn đề khu vực và toàn cầu như cuộc xung đột ở Ukraine, Trung Đông và cạnh tranh chiến lược toàn cầu. Ngoài ra, ông Rubio dự kiến kêu gọi các nước châu Âu tăng cường chia sẻ gánh nặng, nhất là trong lĩnh vực phòng thủ chung.

Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich, ông Wolfgang Ischinger cho rằng quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang đối mặt những thách thức đáng kể về lòng tin và mức độ tín nhiệm. Tuy nhiên, ông bày tỏ hy vọng sự tham dự của Ngoại trưởng cùng nhiều nghị sỹ Mỹ tại hội nghị lần này sẽ là tín hiệu tích cực cho triển vọng hợp tác thời gian tới.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin theo đuổi cách tiếp cận cân bằng trong quan hệ với Washington. Ông nhấn mạnh châu Âu cần tăng cường năng lực tự chủ, trong đó có việc đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn về an ninh, thúc đẩy độc lập công nghệ và củng cố nền tảng tăng trưởng kinh tế. Dù vậy, ông khẳng định các nước châu Âu và Mỹ vẫn là đối tác và đồng minh.

Ngoài vấn đề quan hệ xuyên Đại Tây Dương, chủ đề Greenland cũng thu hút mối quan tâm trong bối cảnh nhiều nước châu Âu quan ngại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn kiểm soát Greenland (vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch), viện dẫn tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Nhiều nước châu Âu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền và các cơ chế hợp tác hiện hành trong liên minh, đồng thời kêu gọi duy trì đối thoại để xử lý các vấn đề nảy sinh.

Trả lời báo chí châu Âu trong tuần này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ quan ngại khi cho rằng căng thẳng giữa châu Âu và Mỹ có thể gia tăng sau những diễn biến gần đây liên quan đến Greenland.

Ông nhấn mạnh Liên minh châu Âu cần giữ lập trường vững vàng đối với vấn đề này, đồng thời lưu ý châu Âu đang đứng trước những biến động trong quan hệ với Mỹ. Tuần trước, Pháp và Canada đã mở lãnh sự quán tại thủ phủ Nuuk của Greenland, động thái được xem là thể hiện sự ủng hộ đối với Greenland và Đan Mạch.

Bên lề Hội nghị An ninh Munich năm nay, Ngoại trưởng Mỹ Rubio nhiều khả năng sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo châu Âu và Ukraine. Giới phân tích nhận định các cuộc trao đổi tại Munich có thể góp phần định hình hướng đi tiếp theo của quan hệ Mỹ-châu Âu, đặc biệt trong các vấn đề an ninh, xung đột khu vực và cấu trúc trật tự quốc tế.

Hội nghị An ninh Munich được tổ chức thường niên từ năm 1963, là một trong những diễn đàn quan trọng về chính sách đối ngoại và an ninh toàn cầu./.

