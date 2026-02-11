Tổng thống Bulgaria chỉ định ông Andrey Gurov làm Thủ tướng lâm thời

Theo hãng thông tấn BTA của Bulgaria, ngày 11/2, Tổng thống Iliana Iotova đã chỉ định ông Andrey Gurov, Phó Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Bulgaria, làm Thủ tướng lâm thời.

Theo thông báo của bộ phận báo chí thuộc Văn phòng Tổng thống, bà Iotova sẽ chính thức giao nhiệm vụ thành lập chính phủ lâm thời cho ông Gurov trong buổi lễ đặc biệt diễn ra vào ngày 12/2.

Hiến pháp Bulgaria không quy định thời hạn cụ thể để người được chỉ định làm Thủ tướng lâm thời phải đệ trình danh sách nội các, nhưng khung thời gian thông thường là khoảng một tuần.

Nếu bà Iotova phê chuẩn đề xuất, chính phủ lâm thời sẽ thay thế chính phủ liên minh do Thủ tướng Rosen Zhelyazkov lãnh đạo, vốn đã từ chức vào tháng 12 năm ngoái.

Trong khi đó, theo quy định của hiến pháp, Tổng thống có nghĩa vụ ấn định lịch tổ chức bầu cử quốc hội sớm trong vòng 2 tháng.

Ông Gurov, sinh năm 1975, tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học Sofia (Bulgaria), Đại học Truman State (Mỹ) và làm tiến sỹ tại Đại học Vienna (Áo).

Ông là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng-tài chính, từng làm nhà phân tích tín dụng tại Ngân hàng Harris (Chicago, Mỹ) và làm việc tại ngân hàng Volksbank (Áo).

Từ năm 2007, ông là thành viên Nhóm Euro thuộc Ban Kinh tế và Tài chính của Ủy ban châu Âu. Từ tháng 7/2023, ông giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Bulgaria, thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 6 năm.

Bulgaria, quốc gia nghèo nhất trong Liên minh châu Âu (EU), đang rất cần ổn định chính trị để đẩy nhanh việc giải ngân các quỹ của EU nhằm cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đang xuống cấp, khuyến khích đầu tư nước ngoài và giải quyết nạn tham nhũng./.

