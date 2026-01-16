Bulgaria phải tiến hành bầu cử lần thứ 8 trong vòng 4 năm

Ngày 16/1, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev cho biết nước này sẽ phải tiến hành bầu cử sớm sau khi các đảng phái từ chối quyền thành lập chính phủ.

Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền tiền nhiệm từ chức trong bối cảnh các cuộc biểu tình lan rộng hồi tháng 12/2025 và các đảng phái được trao cơ hội thành lập chính phủ đều từ chối quyền này.

Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Rosen Zhelyazkov được liên minh GERB-SDS hỗ trợ đã từ chức hồi tháng 12/2025.

Theo kế hoạch, Tổng thống Radev sẽ phải bổ nhiệm chính phủ lâm thời và ấn định ngày tổ chức bầu cử sớm.

Trong tuần này, 3 liên minh gồm Liên minh vì Quyền tự do và Quyền lợi (ARF), Liên minh GERB-SDS (gồm đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu của Bulgaria-GERB và Liên minh các lực lượng dân chủ - SDS) và Liên minh Chúng tôi Tiếp tục Thay đổi - Bulgaria Dân chủ (PP-DB) đều từ chối đề nghị đứng ra thành lập chính phủ.

Điều này dẫn đến việc Bulgaria phải tiến hành bầu cử sớm - cuộc bầu cử thứ 8 trong vòng 4 năm qua.

Bulgaria, quốc gia nghèo nhất trong Liên minh châu Âu (EU), đang rất cần ổn định chính trị để đẩy nhanh việc giải ngân các quỹ của EU nhằm cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đang xuống cấp, khuyến khích đầu tư nước ngoài và giải quyết nạn tham nhũng./.

Bulgaria chính thức thành viên thứ 21 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu Trong tháng 1 này, đồng lev của Bulgaria sẽ tiếp tục được lưu hành song song với đồng euro nhưng kể từ ngày 1/2, đồng euro sẽ trở thành phương tiện thanh toán hợp pháp duy nhất tại nước này.