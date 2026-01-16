Thế giới

Châu Âu

Bulgaria phải tiến hành bầu cử lần thứ 8 trong vòng 4 năm

Sau khi ba liên minh từ chối quyền lập chính phủ và nội các tiền nhiệm từ chức, Tổng thống Rumen Radev buộc phải bổ nhiệm chính phủ lâm thời và ấn định  bầu cử sớm lần thứ 8 trong vòng bốn năm.

Trần Quyên
Tổng thống Bulgaria Rumen Radev phát biểu trước Quốc hội tại Sofia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Bulgaria Rumen Radev phát biểu trước Quốc hội tại Sofia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 16/1, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev cho biết nước này sẽ phải tiến hành bầu cử sớm sau khi các đảng phái từ chối quyền thành lập chính phủ.

Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền tiền nhiệm từ chức trong bối cảnh các cuộc biểu tình lan rộng hồi tháng 12/2025 và các đảng phái được trao cơ hội thành lập chính phủ đều từ chối quyền này.

Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Rosen Zhelyazkov được liên minh GERB-SDS hỗ trợ đã từ chức hồi tháng 12/2025.

Theo kế hoạch, Tổng thống Radev sẽ phải bổ nhiệm chính phủ lâm thời và ấn định ngày tổ chức bầu cử sớm.

Trong tuần này, 3 liên minh gồm Liên minh vì Quyền tự do và Quyền lợi (ARF), Liên minh GERB-SDS (gồm đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu của Bulgaria-GERB và Liên minh các lực lượng dân chủ - SDS) và Liên minh Chúng tôi Tiếp tục Thay đổi - Bulgaria Dân chủ (PP-DB) đều từ chối đề nghị đứng ra thành lập chính phủ.

Điều này dẫn đến việc Bulgaria phải tiến hành bầu cử sớm - cuộc bầu cử thứ 8 trong vòng 4 năm qua.

Bulgaria, quốc gia nghèo nhất trong Liên minh châu Âu (EU), đang rất cần ổn định chính trị để đẩy nhanh việc giải ngân các quỹ của EU nhằm cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đang xuống cấp, khuyến khích đầu tư nước ngoài và giải quyết nạn tham nhũng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bulgaria #Tổng thống Rumen Radev #bầu cử #chính phủ #EU #ổn định chính trị #tham nhũng #đầu tư Bulgaria
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.