Đan Mạch tăng cường quân sự tại Greenland trước căng thẳng gia tăng

Truyền thông Đan Mạch đưa tin một đơn vị tiền trạm của lực lượng vũ trang nước này đã tới Greenland.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra các tuyên bố liên quan tới việc Mỹ mong muốn giành quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực có vị trí chiến lược này.

Theo đài phát thanh-truyền hình DR, Copenhagen đang triển khai trang thiết bị quân sự và lực lượng tiền trạm tới Greenland để chuẩn bị cho khả năng tiếp nhận các lực lượng quy mô lớn hơn của Lục quân Đan Mạch và các quân chủng khác.

Trước đó 1 ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen tuyên bố chính phủ sẽ thiết lập “sự hiện diện quân sự mang tính thường trực và lớn hơn” của Copenhagen và các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Greenland cũng như khu vực xung quanh.

Ông cho biết động thái này là “phản ứng rõ ràng trước những thách thức đang đặt ra ở Bắc Cực.”

Trong khi đó, các quốc gia châu Âu tiếp tục đưa ra các tuyên bố khẳng định lập trường ủng hộ Đan Mạch và Greenland.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) Ursula von der Leyen đã khẳng định Greenland "thuộc về người dân của hòn đảo," EU tôn trọng nguyện vọng và lợi ích của người dân Greenland và “họ có thể tin tưởng vào chúng tôi.”

Cùng ngày, phát biểu trong một cuộc họp nội các, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo về “hậu quả dây chuyền chưa từng có” nếu chủ quyền của một quốc gia châu Âu và đồng minh bị ảnh hưởng.

Ông cho biết Pháp đang theo dõi rất sát sao tình hình và sẽ hành động hoàn toàn đoàn kết với Đan Mạch và chủ quyền của nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 13/1, phát biểu tại thủ đô Vương quốc Anh, người đứng đầu lĩnh vực kinh doanh và năng lượng Greenland Naaja Nathanielsen đã kêu gọi Quốc hội và Chính phủ Anh thể hiện lập trường nguyên tắc, ủng hộ Greenland trước những sức ép ngày càng gia tăng từ phía Mỹ liên quan đến tương lai của vùng lãnh thổ Bắc Cực này.

Phát biểu sau cuộc làm việc với các nghị sỹ Anh, bà Nathanielsen nhấn mạnh đối thoại là con đường duy nhất để giải quyết bất đồng, thay vì đe dọa hay sử dụng sức mạnh.

Đáp lại, một số nghị sỹ Anh cho rằng London cần có lập trường rõ ràng và cứng rắn hơn trước các tuyên bố gây căng thẳng liên quan đến Greenland, cảnh báo rằng việc đe dọa một vùng lãnh thổ thuộc NATO có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến liên minh quân sự này./.

