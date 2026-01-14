Pháp cân nhắc cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Ngày 13/1, cơ quan giám sát y tế công cộng ANSES của Pháp cho rằng mạng xã hội gây hại cho sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên, đặc biệt là các bé gái, trong bối cảnh nước này đang tranh luận về việc cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập vào các nền tảng rất phổ biến đó.



Kết quả của một cuộc đánh giá khoa học chuyên sâu về vấn đề này đã được công bố sau khi tháng 12/2025, Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội như Instagram, TikTok và YouTube, trong khi các quốc gia khác đang xem xét đưa ra quyết định tương tự.

Theo báo cáo của ANSES, việc sử dụng mạng xã hội không phải là nguyên nhân duy nhất gây suy giảm sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên, nhưng những tác động tiêu cực là “rất nhiều” và đã được ghi nhận rõ ràng.

Hiện Pháp đang cân nhắc 2 dự luật, trong đó một văn bản được Tổng thống Emmanuel Macron ủng hộ, nhằm cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội.



ANSES cho rằng mạng xã hội có thể thúc đẩy các hành vi nguy hiểm và khuyến khích bắt nạt trực tuyến, nhất là trẻ em gái, tiềm ẩn nguy cơ gây chứng trầm cảm hoặc rối loạn ăn uống.

Theo ANSES, trẻ em gái thường sử dụng mạng xã hội nhiều hơn trẻ em trai, nên có thể phải chịu nhiều áp lực xã hội hơn liên quan đến định kiến về giới tính.

Điều này có nghĩa là các bé gái dễ bị ảnh hưởng hơn từ những mối nguy hiểm của mạng xã hội.

Do đó, ANSES khuyến nghị các mạng xã hội phải thay đổi thuật toán cá nhân hóa để bảo đảm rằng trẻ em chỉ có thể truy cập vào các nền tảng được thiết kế nhằm bảo vệ nhóm đối tượng này./.

Meta kêu gọi Australia xem xét lại lệnh cấm mạng xã hội với trẻ vị thành niên Mặc dù khẳng định cam kết tuân thủ các quy định pháp luật của Australia, Meta cho rằng một “lệnh cấm toàn diện” không phải là giải pháp tối ưu để bảo vệ trẻ em trên môi trường số.