Bí quyết làm sáng các vùng da khó nhằn không phải ai cũng biết

Không ít người sở hữu làn da sáng mịn nhưng lại cảm thấy thiếu tự tin vì những vùng da sẫm màu ở đầu gối, khuỷu tay, mắt cá chân.

Đây là những khu vực thường xuyên bị ma sát, ít được chăm sóc và có lớp sừng dày hơn các vùng da khác, khiến chúng dễ trở nên thô ráp, xỉn màu.

Tuy nhiên, việc làm sáng các vùng da “khó nhằn” này không phải là điều bất khả thi nếu bạn hiểu đúng nguyên nhân và áp dụng phương pháp chăm sóc phù hợp.

Vì sao da gối và khuỷu tay dễ bị sẫm màu?

Trước khi tìm cách cải thiện, bạn cần hiểu rõ nguyên nhân khiến các vùng da này tối màu hơn bình thường.

Thứ nhất, các vùng da này ma sát thường xuyên từ quần áo, tư thế chống tay, quỳ gối khiến da dày sừng và thâm sạm.

Thứ hai, tuyến bã nhờn ở các khu vực này hoạt động kém, làm da khô ráp và dễ tích tụ tế bào chết. Ngoài ra, thói quen ít dưỡng ẩm, ít chống nắng cũng góp phần khiến da nhanh xỉn màu theo thời gian.

Một số trường hợp, da sẫm màu còn liên quan đến thay đổi nội tiết, tăng sắc tố hoặc thiếu chăm sóc lâu dài. Vì vậy, việc làm sáng da không chỉ là bôi sản phẩm làm trắng mà cần một quá trình kiên trì và đúng cách.

Tẩy tế bào chết - bước cơ bản nhưng thường bị ngó lơ

Một trong những cách hiệu quả để làm sáng da ở những khu vực như đầu gối và khuỷu tay chính là duy trì việc tẩy tế bào chết đều đặn. Các tế bào da chết bám dày lâu ngày chính là nguyên nhân khiến da sạm màu và khó hấp thụ dưỡng chất.

Bạn có thể lựa chọn các sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học nhẹ nhàng chứa AHA, BHA hoặc thử các nguyên liệu tự nhiên như đường nâu, bã càphê hay yến mạch xay mịn.

Tuy nhiên, bạn chỉ nên thực hiện từ 1–2 lần mỗi tuần để tránh làm tổn thương da. Khi được tẩy da chết một cách đúng cách, bề mặt da sẽ trở nên mềm mại hơn, dần dần sáng và đều màu hơn theo thời gian.

Dưỡng ẩm sâu - bí quyết cho làn da sáng mịn tự nhiên

Nhiều người thường quan tâm đến việc làm trắng da mà quên mất rằng dưỡng ẩm mới là yếu tố cốt lõi để duy trì làn da khỏe mạnh. Những vùng da như đầu gối và khuỷu tay thường khô hơn nên cần được cung cấp độ ẩm đầy đủ bằng các sản phẩm dưỡng ẩm có kết cấu dày hơn so với kem dành cho mặt.

Các thành phần như urea, glycerin, shea butter, dầu dừa hoặc dầu hạnh nhân được khuyến nghị sử dụng bởi chúng có khả năng làm mềm lớp sừng, giúp da trở nên mịn màng và sáng hơn theo thời gian.

Một mẹo nhỏ để tăng hiệu quả dưỡng ẩm là thoa kem ngay sau khi tắm, khi da còn độ ẩm tự nhiên, nhờ đó giữ nước tốt hơn và mang lại kết quả tối ưu.

(Ảnh: iStock)

Áp dụng nguyên liệu tự nhiên đúng cách

Rất nhiều người ưa chuộng các phương pháp làm sáng da tự nhiên như sử dụng chanh hoặc baking soda. Tuy vậy, nếu lạm dụng hoặc sử dụng không hợp lý, những thành phần này có thể dẫn đến kích ứng, làm tổn thương da và thậm chí khiến vùng da trở nên xỉn màu hơn.

Thay vào đó, bạn nên ưu tiên lựa chọn các nguyên liệu an toàn và dịu nhẹ hơn như sữa tươi, nha đam, mật ong hoặc sữa chua không đường. Kết hợp các thành phần này để tạo nên mặt nạ dưỡng da và đắp từ 2–3 lần mỗi tuần sẽ giúp làm dịu, nuôi dưỡng và cải thiện sắc tố làn da một cách lành mạnh và lâu dài.

Bảo vệ làn da khỏi ánh nắng - điều thường bị bỏ quên

Phần lớn mọi người chỉ chú trọng việc chống nắng cho da mặt mà quên rằng các vùng da khác như khuỷu tay hay đầu gối cũng phải chịu sự tác động trực tiếp từ ánh nắng, đặc biệt khi mặc quần áo ngắn. Tia UV chính là “thủ phạm” lớn nhất thúc đẩy sự gia tăng sắc tố, khiến làn da dần trở nên tối màu hơn.

Do đó, việc thoa kem chống nắng đều đặn cho tất cả các vùng da bị lộ, bao gồm gối và khuỷu tay, là một bước thiết yếu giúp ngăn ngừa tình trạng thâm sạm. Đồng thời, đây cũng là chìa khóa hỗ trợ quá trình làm sáng da đạt kết quả tốt nhất.

(Ảnh: Getty images)

Kiên trì và thay đổi thói quen sinh hoạt

Việc làm sáng những vùng da này không phải là quá trình có thể hoàn tất trong ngày một ngày hai; ngược lại, nó đòi hỏi sự nhẫn nại, thời gian và những thay đổi tích cực trong lối sống.

Đầu tiên, bạn cần hạn chế những thói quen có thể gây tổn thương hoặc làm tăng áp lực lên da. Thay vì chống tay hoặc quỳ gối lâu trên các bề mặt cứng, hãy cố gắng thay đổi cách tiếp xúc của cơ thể với môi trường xung quanh bằng cách sử dụng các vật liệu mềm mại như đệm hoặc khăn.

Ngoài ra, việc lựa chọn quần áo cũng rất quan trọng; ưu tiên các loại vải dễ chịu, không gây kích ứng, và tránh mặc đồ quá bó sát để giảm thiểu ma sát không cần thiết lên da. Điều này hỗ trợ tạo điều kiện cho làn da phục hồi dễ dàng và hiệu quả hơn.

Bên cạnh việc cải thiện các thói quen sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng là yếu tố quan trọng không kém trong việc nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Một thực đơn ăn uống cân bằng với nhiều rau xanh, trái cây có chứa vitamin và khoáng chất thiết yếu sẽ giúp cung cấp dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Bạn cũng đừng quên uống đủ nước mỗi ngày để duy trì độ ẩm tự nhiên và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da./.

